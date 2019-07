“Che sirenetta!”. Cristina Parodi, il bikini è super. Ma il particolare non sfugge ai fan

Cristina Parodi prova a dimenticare la brutta batosta presa dai nuovi palinsesti Rai. E lo fa tuffandosi in una vacanza bellissima a Formentera, per ricaricare le batterie, per rilassarsi un po’, per godersi soprattutto del meritato riposo. Ma se sei un volto dello spettacolo non puoi veramente stare tranquillo un attimo ed ecco che le telecamere di Novella 2000 l’hanno spaparazzata proprio in un bikini strettissimo che ne mette in risalto tutto.

La conduttrice e giornalista de La prima volta, programma in onda su Rai Uno, è stata pizzicata in compagnia del marito Giorgio Gori, che ha sposato ormai nel lontano 1995. Un amore duraturo, che resiste e sembra più solido di prima. Da cosa lo deduciamo? Dagli sguardi che si scambiano i due, dalle carezze dai modi con cui si toccano. Sembrano infatti una coppia di giovanotti, anche se il tempo avanza per entrambi. Continua a leggere dopo la foto.









Giorgio Gori è l’attuale sindaco di Bergamo e secondo molto è stato lui la causa del licenziamento di Cristina Parodi. La conduttrice infatti non figura nei palinsesti Rai: “Me lo aspettavo, mi dispiace. Il programma era molto carino, non sono riuscita a parlare con nessuno. Non so niente, non ho voglia di parlare di questa cosa” aveva rivelato qualche tempo fa al FattoQuotidiano.it. I motivi di questa scelta per molti sono da ricercare nei nuovi vertici dell’emittente di stato, cambiati in direzione del governo Giallo Verde. Ma la Parodi fa spallucce e tira dritto. Continua a leggere dopo la foto.





E replica con una risata: “Non rispondo a questa domanda, vado a fare yoga. Sono scelte legittime dell’editore. Voglio dire che sono stati cinque anni bellissimi in Rai, farò altro serenamente.” E così ora, nella testa di Cristina Parodi c’è solo relax e amore nel mare delle Baleari insieme al suo sindaco. “La Parodi sirenetta, nonostante…” ha titolato il settimanale Chi nel prossimo numero in uscita. Anche se c’è un particolare che non sfugge. Continua a leggere dopo la foto.





Il seno è sempre generoso e abbondante, ma Cristina Parodi mostra un ventre particolarmente aggrinzito. Insomma ha comunque 54 anni e ben 3 figli sulle spalle. Ma seconda voi il web le perdonerà questo piccolo particolare?

