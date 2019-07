“Il porno durante l’ultima puntata di Temptation Island…”. È successo davvero

Temptation Island è finito e non sono poche le persone che sono felici di ciò. Ma in primis, senza dubbio, c’è PornHub. Sia il sito di pornografia gratuito che Rolling Stone Italia hanno deciso di analizzare i dati del celebre sito porno durante la messa in onda di Temptation Island, che il lunedì sera su Canale 5 tiene incollati milioni di spettatori durante l’estate. Come si vede chiaramente dall’immagine, durante la messa in onda del programma c’è un forte calo di accessi.

Il picco c’è stato durante la semifinale, andata in onda il 22 luglio con uno share del 23,65%, quando il calo di traffico su Pornhub è stato pari al 9% rispetto alla media. In più, nel giorno di messa in onda le ricerche delle parole ‘Temptation Island’ hanno registrato una grande crescita. Gli italiani, quindi, cercano contenuti del programma proprio su Pornhub sicuri di trovarci qualcosa di interessante sui personaggi di questa edizione. Ma cosa? Scene rubate? O un passato hot dei tentatori? (Continua dopo la foto)









Ma non è che una tendenza del genere si manifesta in Italia. L’ultima volta è successo durante la notte tra il 4 e il 5 dicembre 2016, in cui il 59,1% di elettori ha bocciato la riforma voluta dal premier Pd, Matteo Renzi. Pornhub Insight ha rilevato tra gli utenti italiani un aumento di ricerca di video porno quasi del 10% in più rispetto alla media. Nello specifico, come riporta Il Fatto Quotidiano, tra le 7 del mattino del 4 dicembre e le 6 del mattino del 5 dicembre. (Continua dopo la foto)





Si sono verificate prima una caduta libera del flusso di traffico con meno 9% da metà pomeriggio fino a mezzanotte, e poi un successivo enorme rialzo in un paio d’ore e senza soluzione di continuità di oltre l’8%. [Facendo il parallelo con gli scrutini](https://www.caffeinamagazine.it/italia/42781-il-referendum-un-trionfo-del-porno-quell-incredibile-retroscena-a-luci-rosse-che-vi-lascera-basiti-non-esageriamo-cosa-e-successo-in-italia-dopo-la-vittoria-del-no/politica/42728-non-c-e-l-addio-di-matteo-renzi-e-la-dolorosa-notte-della-moglie-agnese-landini-non-e-sfuggita-a-nessuno-quella-sua-difficile-decisione-del-giorno-dopo-la-resa-del-premier) , emerge in pratica che appena arrivati i dati definitivi sull’esito finale gli italiani hanno deciso di darsi al mondo dell’hard. Altro dato interessante è che l’aumento esponenziale del traffico post risultati e discorso del premier, è dovuto principalmente alle donne. (Continua dopo la foto)







Da mezzanotte alle due di notte del 5 dicembre il traffico “rosa” su Porhub aumenta addirittura del 12%, mentre la lineetta blu dei maschietti si alza sì, ma solo attorno al 6%. Insomma, a scatenarsi sono state soprattutto le signore. Che posto meraviglioso, l’internet.

