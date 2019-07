Joe Bastianich e Federica Pellegrini: che coppia. Insieme nella giuria di Italia’s Got Talent

Ci sono Joe Bastianich e Federica Pellegrini, insieme a Mara Maionchi e Frank Matano a comporre la giuria della prossima edizione di Italia’s Got Talent. Un quartetto di assoluto livello per il talent show di TV8 che promette di scovare, in giro per l’Italia, i miglior talento tricolore. In cabina di conduzione, confermatissima dopo quattro anni al timone, troviamo la bella Lodovica Comello, capace di instaurare un gran rapporto con giurati e concorrenti.

Joe Bastianich e Federica Pellegrini insieme, a formare una coppia esplosiva anche se, ovviamente, solo nel piccolo schermo e nello spettacolo. Lui lo conosciamo bene: imprenditore e cuoco di grandissimo successo, è da MasterChef Italia che il pubblico televisivo ha imparato a capirlo. Scontroso, a tratti arrogante, tutto d’un pezzo, ma in fondo molto preparato e di sicuro molto competente. Lo abbiamo visto anche a Top Gear Italia e On The Road. Continua a leggere dopo la foto.









E Italia’s Got Talent punta proprio sulla sua capacità di selezionare fenomeni per trovare, su e giù per lo stivale, il talento del futuro. Al suo fianco l’atleta italiana più grande di tutti i tempi, fresca fresca di medaglia d’oro, l’ennesima della sua carriera splendente, conquistata ai Mondiali di nuoto. Stiamo ovviamente parlando di Federica Pellegrini che tra ospitate, pubblicità e giurie, sta diventando sempre di più un volto televisivo. Ed era stata lei stessa ad aprire ad un futuro nel piccolo schermo, dove ammettiamo di vederla molto bene. Continua a leggere dopo la foto.





“Italia’s Got Talent è stata la trasmissione giusta nel momento giusto – ha spiegato Federica Pellegrini qualche tempo fa – È capitato in un anno non particolarmente impegnativo dal punto di vista sportivo e questo mi ha permesso di alternare gli allenamenti con le registrazioni. Poi volevo staccare per un po’ da quello che solitamente faccio tutti i giorni. Noi sportivi finiamo inevitabilmente per entrare in contatto con la televisione, ma mi piaceva l’idea di farlo a un livello diverso”. Continua a leggere dopo la foto.





E anche qui la Pellegrini si dimostra solida e spietata: “No, non ho chiesto consigli. Non dovevo presentare il Festival di Sanremo e quindi non erano necessari anni e anni di preparazione. Mi è stato chiesto di essere semplicemente me stessa e di giudicare i concorrenti in base alle mie competenze tecniche”. Noi non vediamo l’ora che inizi Italia’s Got Talent. Soprattutto per vedere Bastianich e la Pellegrini insieme!

“Non è Bradley Cooper!”. Lady Gaga, le foto con il vero fidanzato. Li hanno beccati ‘così’