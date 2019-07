E se vi dicessimo che Maria De Filippi è pronta a premiare Gemma Galgani e a “far fuori” Tina Cipollari, ci credereste? Incredibilmente, sembra che tutto ciò sia vero. Ma non temete, Tina probabilmente continuerà ad allietarci durante i pomeriggi televisivi, o almeno lo speriamo. Tutto dipenderà dal fatto di come prenderà la notizia di questo nuovo programma che la De Filippi vuole dare in mano proprio alla sua acerrima nemica: la dama Gemma. Nonostante i molti e frequenti litigi con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, la signora di Torino è tuttora sempre più amata dal pubblico da casa.

A quanto sembra, inoltre, Maria De Filippi avrebbe deciso di farla rimanere in tv anche nel prossimo ciclo 2019-2020. Così alla bionda Vamp è giunto l’ennesimo schiaffo. Vediamo dunque nel dettaglio il motivo di questo “affronto” nei confronti di Tina. La nota consorte di Maurizio Costanzo, infatti, probabilmente ha fatto infuriare parecchio la nostra Tina Cipollari preferendo la torinese a lei per metterla al timone di questo nuovo progetto. (Continua dopo la foto)









Lo schiaffo morale ha però sicuramente fatto gioire i fan della Galgani, che continuano a sostenerla anche oltre Uomini e Donne. Il nuovo programma si chiamerà ‘Giortì‘ e andrà in onda su La5. In greco moderno significa ‘festa’ (si scrive γιορτή e si pronuncia ‘ghiortì’). È possibile conoscere le caratteristiche che avrà questo programma grazie alla breve descrizione fornita da Witty Tv durante la fase dei casting. (Continua dopo la foto)





Come facilmente comprensibile si parlerà di momenti indimenticabili celebrati con una festa altrettanto unica: “Giortì è il racconto di una festa indimenticabile. Non c’è mai una festa uguale all’altra ma ci sono sempre tante occasioni per celebrare la vita: il compleanno, la nascita, il matrimonio, le unioni civili, i festeggiamenti tradizionali come la Quinceanera o il Bar Miztvah, e ogni altra celebrazione che sia religiosa, profana, pubblica o privata. (Continua dopo la foto)







Dietro ogni festa c’è sempre una storia da raccontare”. A condurre ‘Giortì’ saranno due dei personaggi del mondo di ‘Uomini e Donne’ che più sono stati in grado di emergere nel corso degli anni:

Giulia De Lellis e Gemma Galgani. Che dolore per la povera Tina!

Ti potrebbe anche interessare: Justine Mattera (a 48 anni) stupisce tutti con poco indosso: il fisico esplode

fbq(‘track’, ‘Gossip’);