“Dolore dappertutto”. Carolyn Smith di nuovo in ospedale

Carolyn Smith, la lotta contro il tumore non si ferma. L’amata giudice di Ballando con le stelle continua a tenere aggiornati i fan sulle sue condizioni di salute. Sono ormai anni che Carolyn Smith è malata ma non si è mai lamentata della sua condizione, anzi, ha portato avanti a testa alta e con coraggio la sua dura battaglia. La Smith, attualmente in ospedale, ha postato una story nella quale ha ripreso anche la stanza dove fa la chemioterapia.

“Ieri l’ecografia, nessun novità – ha esordito la coreografa britannica che ha poi continuato- Uguale e stabile. Il seno destro è perfetto. Non è stato contaminato… è cancer free! Buona notizia!!!”. Finalmente, dopo tanto tempo, Carolyn ha un motivo per sorridere. E i fan lo fanno con lei. Nonostante la bella notizia, la giudice di Ballando non canta vittoria: sa (perché ci è passata) che, quando si parla di tumori, non bisogna mai abbassare la guardia. E comunque la sofferenza c’è. Continua a leggere dopo la foto









I dolori sono sempre molto forti e il caldo peggiora le cose: “In questi giorni con il caldo non è certo una passeggiata, perché mi fa aumentare il dolore dappertutto. In più non aiuta la trombosi!”. È dura, molto dura ma Carolyn Smith non perde il sorriso e con la sua forza contagiosa fa rialzare la testa a chi è nella sua stessa condizione. Per lei, quella del sorriso è una sorta di “disciplina”: “So che c’è luce e speranza dall’altra parte del tunnel. Chi mi conosce sa che non mollo mai, perché ho passato tante cose, forse peggio di questa, nella mia vita”. Continua a leggere dopo la foto





Nonostante sia in ospedale a fare le cure, Carolyn Smith resta positiva. Ha fatto sapere ai fan che, appena può, si riposa. Ha spiegato che mente e corpo devono infatti essere sempre attivi, tanto che sta addirittura lavorando a nuovi progetti. “Non mi piace sprecare tempo, così durante il mio trattamento lavoro. Dopo l’antistaminico sono obbligata a dormire un po’… però sfrutto il momento in cui sono sola” ha detto la Smith che è una vera guerriera. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5) in data: 25 Lug 2019 alle ore 12:47 PDT

Carolyn Smith ha scoperto di avere un tumore grazie ai suoi cagnolini che avevano fiutato che qualcosa, nella loro padrona, non andava. Carolyn ha già perso una sorella per un tumore e anche suo padre è morto di cancro all’esofago. La Smith non è riuscita ad andare al funerale perché è stata operata lo stesso giorno: “Ho supplicato di spostarla per andare al funerale, i medici mi hanno detto che non sapevano se sarei riuscita ad arrivarci” aveva raccontato a Domenica Live.

Caso Daniel Osvaldo, Veera Kinnunen e Stefano Oradei: Carolyn Smith sgancia la super-bomba