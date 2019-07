Dopo una settimana di attesa, è arrivato il momento della resa dei conti tra Massimo e Ilaria di Temptation Island. Il falò era iniziato sette giorni fa, ma era stato lasciato in sospeso sul più bello, quando cioè i due avrebbero dovuto decidere se lasciare il villaggio da fidanzati o da single. Una scelta, questa della produzione, che tra l’altro ha fatto infuriare i telespettatori. Ma lunedì sera Filippo Bisciglia è ripartito da dove avevamo lasciato la coppia romana.

Il falò di confronto di Ilaria e Massimo era tra i più attesi e si è concluso in modo inaspettato. Nonostante tutto, quasi tutto il pubblico era sicuro di vederli lasciare la postazione del falò mano per la mano e invece è arrivato il colpo di scena. Ma prima del verdetto, dopo aver rivisto i video di lui è toccato a lei ascoltare le sfuriate di Massimo per la sua vicinanza al single Javier.









C'è da dire che Ilaria è stata molto franca. Mentre guardavano i filmati del percorso avuto con Javier, lei ha ammesso: "Non ti nascondo che quando mi accarezza mi fa piacere, mi fa piacere tanto". Ma questa confidenza non ha fatto certo piacere a Massimo. Che ha reagito male: "Tu non hai rispetto, né te e né quest'altro". E lei: "Quest'altro c'ha un nome, è Javier!".





Ed è stato a questo punto che Massimo ha provato a smorzare la rabbia con una battuta che forse non tutti da casa hanno sentito: "Seee, Javier Zanetti!", ha replicato quasi sottovoce citando il famoso laterale ex Inter. E poi: "Javier mi ha dato del coglione e tu non le hai detto niente". Ilaria non si è trattenuta: "E forse aveva ragione".







Massimo ha poi detto di averle sempre portato rispetto, di non aver mai pronunciato parole pesanti. "Io ero pronto a riaffrontare di nuovo tutta la situazione perché ho sentito veramente che questa esperienza mi ha dato tanto. Io ti amo, da matti. A me se non mi fregava niente non stavo a perdere tempo con te". Ma anche dopo l'ennesima richiesta di un'ultima possibilità Ilaria non ha ceduto ed espresso la volontà di uscire separati. A questo punto Massimo non ha potuto più far niente e ha dovuto guardare la sua ormai ex andare via. Ma chissà se riuscirà a riconquistarla…

