Barbara D’Urso, il selfie è bollente: seno esplosivo in bella vista

Barbara D’Urso, il selfie è esplosivo. La regina della televisione italiana si sta godendo un po’ di meritato relax in Sicilia dopo le fatiche televisive della scorsa stagione e in attesa di settembre quando tutto ricomincerà. Ora la D’Urso è in vacanza in Sicilia e, per tenere sempre aggiornati i fan, posta foto delle sue giornate. E delle sue grazie. Come tante star della televisione anche Barbara D’Urso si è mostrata senza trucco ma gli occhi dei follower sono caduti su un altro dettaglio… Quale? Il suo seno.

Nonostante non sia più una ragazzina, la D’Urso ha un corpo pazzesco e sex appeal da vendere. È ironica, è spigliata, è simpatica. Per questo il pubblico la adora a la considera una delle regine della tv. Attualmente in Sicilia, si sta rilassando ma, visto che ferma non sa stare, si è resa disponibile per presentare una serata a Siracusa dedicata al benessere e alla cura del corpo femminile. Tra gli ospiti c’è anche Cristiano Malgioglio. Continua a leggere dopo la foto









Uno degli ultimi selfie pubblicati dalla signora di Mediaset ha mandato in visibilio: la D’Urso è in spiaggia, in un momento di relax e manda un bacio ai suoi follower “Cotte dal sole siciliano” è la didascalia della foto che ha fatto strage di cuori. Nel selfie quel che salta agli occhi è il seno esplosivo della D’Urso: un seno incontenibile che esce dal costume bianco. Quel bikini esplosivo basta per mandare in tilt i suoi ammiratori. Continua a leggere dopo la foto





“Accipicchia”, “Sei una donna meravigliosa”, le scrivono. E ancora: “Sei stupenda”, “È un onore averti nella mia terra”, “Grandissima Barbara D’Urso sei una grande col cuore complimenti”. Poi c’è qualcuno che ci va giù un po’ più bollente: “Che bombe fenomenali”. E c’è anche chi la critica, ma ormai ci è abituata: “Ma se non mostri quel davanzale di plastica scadente non sei felice eh! Che donnina volgare!”. E un altro le scrive: “Hai preso il sole… Ora la pelle ti si rovina….. Non fa niente ci sono le punturine c’è photoshop, ci sono le luci, c’è il trucco e parrucco, non aver paura i tuoi 62 anni li nasconderanno benissimo, fai attappare anche i buchi della cellulite”. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Cotta dal sole siciliano 🌞🌞😎😎😍😍#sole #sicily #summer2019 #colcuore ❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 27 Lug 2019 alle ore 9:45 PDT

I soliti leoni da tastiera che non possono non dare il proprio parere su ogni cosa. Ma Carmelita ci è abituata e non ci fa caso. E si gode l’estate. Qualche tempo fa era in compagnia dell’ex gieffino Filippo Nardi, ospite della sua villa di Capalbio. Tra i due solo amicizia, ma i due sono complici e si vede. A Capalbio la D’Urso e Nardi non erano sono soli: con loro c’erano anche gli amici di sempre della nota conduttrice di Pomeriggio 5.

