Caterina Balivo pubblica questa foto ed è delirio. Il particolare fa sognare i fan

Caterina Balivo si sta godendo le vacanze a Capri. Dopo la stagione televisiva con il nuovo programma la conduttrice racconta il suo tour dell’isola immersa nel golfo di Napoli con una serie di fotografie. Su Instagram, dove Caterina Balivo è seguitissima, c’è uno scatto che ha lasciato tutti i fan a bocca aperta. A prima vista sembrerebbe una normalissima foto come quelle che pubblichiamo sui social per immortalare le nostre vacanze.

La Balivo posa quasi ai piedi di una lunga scalinata, a pochi passi da uno splendido molo dove decine di barche hanno preso il largo per godersi una meravigliosa giornata di sole. Bellissima e sorridente, la conduttrice indossa un abito bianco. E indossa un abito bianco abbinato a delle semplici ciabattine dello stesso colore. Un vestito tipicamente estivo, che non avrebbe nulla di particolare, se non fosse per la descrizione che ne dà la conduttrice stessa. (Continua a leggere dopo la foto)









“Buona domenica ragazzi! Sosta fotografica con vista, dopo 150 scalini e tanta schifezza a terra raccattata scendendo! Voi cosa fate in questa ultima domenica di luglio?”, ha scritto Caterina su Instagram. “Ps: indosso l’abito messo per il pranzo del mio matrimonio, amo dare mille vite alle cose”. Il piccolo “segreto” della Balivo è dunque questo: il vestito bianco è lo stesso utilizzato il giorno in cui si è sposata con Guido Maria Brera. E, piccola coincidenza, quel 30 giugno 2014 le nozze (civili) si sono svolte proprio nella bellissima Capri. (Continua a leggere dopo la foto)





Pochi giorni fa la conduttrice del programma Vieni da me è finita nel mirino della bufera sui social per piede alcuni commenti scritti degli haters. Ogni scusa sempre quella giusta per poter attaccare un personaggio del mondo dello spettacolo accusandolo di ostentazione. La stessa cosa In un certo qual modo è successa anche a Caterina Balivo in questi giorni prima di un vero e proprio attacco sui social da parte dei suoi follower e non solo. (Continua a leggere dopo la foto)





La conduttrice italiano infatti è stata ampiamente criticata sui social per aver messo in mostra tutta una serie di cose che rientrano a far parte di una vita forse eccessivamente agiata. Un qualcosa dunque che è stato giudicato irrispettoso nei confronti delle persone della seconda quotidianamente e che magari non possono permettersi lo stesso ragazze. Il tutto però non finisce mai.

