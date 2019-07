Antonella Clerici, altro colpo durissimo: giorni difficili per la conduttrice

Non c’è pace per Antonella Clerici. Dopo la porta chiusa in faccia dalla Rai, con la possibilità ventilata nei giorni scorsi di condurre Miss Italia 2019 che sembra molto remota, arriva un altro duro colpo. Dopo soli quattro anni, il “Casa Clerici” di Antonella Clerici chiude i battenti dopo una parabola discendente verso il basso, come dimostrano anche i numerosi commenti su TripAdvisor: “Si son persi strada facendo”, titola una delle recenti recensioni. Da un paio di giorni, come mostra la nostra foto, al posto di “Casa Clerici” c’è uno spazio coperto per fare in modo che il locale venga rimodernato senza causare problematiche al regolare svolgimento delle funzioni all’interno del Centro Commerciale Campania.

Il ristorante "Casa Clerici" aveva aperto nel 2015 al Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, ma non era più gestito direttamente da Antonella Clerici da circa un anno e mezzo.









Proprio il cambio di gestione avrebbe dato il colpo di grazia al locale che era partito con ottime premesse e buoni risultati, non riuscendo però a ripetere gli standard qualitativi garantiti nel primo anno di vita. “Questo ristorante è come la mia casa, ci ho messo la faccia e ho creato un ambiente unico”. Era un format nuovo per il mondo italiano, un format che puntava sulla grande spinta che Antonella Clerici riusciva a dare con i suoi programmi di cucina, su tutti “La prova del cuoco”. Il menù, accessibile a tutti, prevedeva grandi scelte di primi piatti, immancabili le “Tagliatelle di Nonna Pina”.







All'interno del ristorante c'erano anche prodotti brandizzati acquistabili. Non è un momento sereno per la conduttrice che, esclusa dai progetti dei palinsesti Rai della prossima stagione, in una intervista al Corriere della Sera aveva espresso tutta la sua delusione: "Non mi piace ricevere un bonifico senza fare nulla, io voglio lavorare. La Rai è la priorità per me, ma qualcosa si è rotto".







Qualcosa infatti deve essere successo, se è vero che solo un anno fa l’addio di Antonella Clerici a ‘La prova del cuoco’ aveva scatenato una sommossa popolare adesso il suo addio passa quasi sotto silenzio. Le offerte di certo non mancano a Antonella Clerici e la sensazione è che la rivedremo in pista prima di quanto previsto.

