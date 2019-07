“Mi sei rimasta dentro”. Mina, 68 anni dopo la lettera dell’amore ‘scandalo’ con Corrado Pani

Una voce che cha segnata un’epoca quella di Mina Mazzini. Prima che una cantante, un simbolo. Mina, che ha interpretato più di 1.500 brani, ottenendo primati e ricevendo premi e riconoscimenti. Mina che ha deciso di ritirarsi per sempre. Mina che divise l’Italia quando, nel 1962, uscì allo scopeto la sua storia con con Corrado Pani. All’epoca Mina aveva 22 anni, cantava brani orecchiabili come «Mille bolle blu» e «Tintarella di luna» ed era la star di Studio Uno. La ragazza che chiunque avrebbe voluto al suo fianco, ma ancor di più una sorta di Re Mida della musica, che trasformava in oro tutto ciò che «intonava».

Non a caso L' Europeo descriveva Mina come «una specie di mito degli italiani giovani e vecchi, poveri e ricchi, babbei e intelligenti, comunisti e cattolici, e che in un minuto guadagna quanto un magistrato in un mese (150 mila lire tonde) e in una settimana colleziona sei copertine di settimanali autorevoli». Corrado Pani aveva invece 26 anni, lavorava al fianco di Luchino Visconti e da poco si era separato dalla collega Renata Monteduro.









Ma in un'Italia come quella degli anni 60, senza divorzio, non era così facile rompere una relazione e le separazioni di fatto non contavano un granché. Ma Mina andò oltre le apparenze: conobbe Corrado Pani ad una cena a Roma. E secondo quanto riferito da Dagospia trascorsero tutta la notta a parlare. Al risveglio la cantante si ritrovò un biglietto romantico con su scritto: «Mi sei rimasta dentro. E ora come farò?».





Nei mesi successivi Mina e Corrado Pani non si vergognarono di mostrarsi in pubblico, nonostante lui risultasse sulla carta ancora sposato. Il 18 aprile 1963 venne al mondo Massimiliano, registrato all' anagrafe col cognome della madre, Mazzini, perché per legge il padre non poteva riconoscerlo. «La famiglia del peccato viveva in albergo, non per diletto, ma per non finire in carcere. Sul capo degli innamorati pendeva una denuncia per concubinaggio: se avessero abitato nella stessa casa, il concubinato diventava lampante e la condanna a due anni», si legge in un articolo de "Il Corriere della sera".







«Se avessi rotto una famiglia, capirei. Ma tutto era già rotto prima che io arrivassi. Corrado e la moglie vivevano separati da un anno, avevano già avviato l’ annullamento», confessò Mina in un’intervista ad Oriana Fallaci, che di tutta risposta replicò «Forse si sentiva di essere protetta dal fatto di essere la Mina: se vi piace è così, se non vi piace, è così lo stesso». In tanti lodarono all’epoca il coraggio della tigre di Cremona, la sua tenacia e la forza di andare contro gli schemi. Di opinione contraria ovviamente L’Osservatore Romano, che la definì senza mezzi termine «pubblica peccatrice». A ruota seguì la Rai, che dopo la maternità, chiuse alla allora giovane Mina le porte della tv. Niente che impedisse a Mina di splendere.

