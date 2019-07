In attesa di rivederla al timone de La prova del cuoco, i fan di Elisa Isoardi possono avere aggiornamenti tramite il suo profilo Instagram, dove la conduttrice è molto attiva in questi giorni d’estate. Non certo immune alle critiche, però. Solo qualche tempo fa era finita nel mirino degli hater dopo aver pubblicato una sua foto al mare in costume da bagno ma tutti avevano notato solo i chili in più presi in questi mesi.

Così, in una lunga intervista rilasciata a Gente, la Isordi ha affrontato anche questo argomento: “Dopo 9 mesi di programma, tra pietanze e fornelli sempre accesi, mi sono ritrovata con 5 chili addosso di peccati di gola. Assaggiavo in trasmissione e portavo a casa quello che preparavamo, oppure solo alcuni ingredienti e poi replicavo le ricette per me e gli amici. Sono una buona forchetta e penso che cucinare sia un atto d’amore verso se stessi e le persone alle quali si vuole bene”. (Continua dopo la foto)









“Comunque, ho smaltito tre chili – ha aggiunto Elisa Isoardi – gli altri 2 preferirei mantenerli, tonificando il corpo, perché rendono il mio viso più armonico, disteso. Non sono mai stata schiava né dello specchio né della bilancia, perché ho sempre puntato su ciò che c’è dal collo in su… Trovo che fascino e sensualità non siano solo una questione di perfezione, ma si accendano attraverso uno sguardo, un atteggiamento, ciò che dici e come lo dici”. (Continua dopo la foto)





Elisa continua a postare foto su Instagram, a ricevere complimenti e anche critiche (come sotto alla foto col bacio sulle labbra con un bambino), ma è un’indiscrezione dell’ultima ora a tenere banco adesso. A lanciarla è il sito TvBlog, che parla di una nuova avventura per la Isoardi. Oltre a rimanere saldamente al timone de La prova del cuoco, la bella Elisa starebbe per buttarsi anche sulla danza, come concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle. (Continua dopo le foto)







Pare che in Rai stiano pensando a Elisa Isoardi come perfetta concorrente per il programma di Milly Carlucci. Ha dimostrato di essere molto amata e poi, come si ricorderà, era già stata protagonista di una performance strepitosa proprio sul palco di Ballando in qualità di ‘ballerina per una notte’ e in coppia con Samuel Peron. In quell’occasione Elisa aveva convinto sia i giudici che il pubblico con la sua grazia e una grande capacità di coordinazione. E ora, per la gioia dei suoi fan, secondo le voci più fresche potrebbe fare parte del cast della prossima edizione.

Sirenetta (esplosiva) in spiaggia: Emanuela Folliero, curve da far girare la testa