“Forte e bellissima”. Ecco la moglie di Carlo Conti. E il conduttore rivela: “L’ho ripresa al volo”

Come diceva il proverbio? Dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna. Lo deve sapere bene anche Carlo Conti che di questo modo di dire, forse, rappresenta il simbolo perfetto. Stiamo parlando infatti di uno dei volti più amati e stimati del panorama televisivo nazionale, con tantissimi programmi di successo in curriculum: Tale e Quale Show, L’Eredità e come non citare i grandissimi Festival di Sanremo che ha condotto.

Ma dietro una vita professionale così florida e ricca di successi, c’è per forza anche una vita personale felice. E il segreto è Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, con cui si sta godendo il meritato relax, in vacanza a Mykonos. Ma chi è questa affascinante donna che è al suo fianco? I due stanno insieme dal giugno 2012 e nel febbraio 2014 hanno avuto il piccolo Matteo: “Lui è il mio orgoglio, il mio spettacolo più bello. Ogni piccola nuova cosa che fa è una conquista. Altro che guardare la televisione, è lui lo show più bello”. Continua a leggere dopo la foto.









Francesca Vaccaro, insomma, è riuscita a conquistare il cuore di Carlo Conti, che in quegli anni usciva dalla relazione con Roberta Morise. “Prima di conoscerla, ero malato di “Dongiovannite”. Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”. Così ha raccontato il presentatore, che ha anche qualche rammarico: “Forse, l’unico rimpianto che ho ogni tanto, è di non aver sposato Francesca almeno tre o quattro anni prima, invece di fare un po’ il ragazzaccio e di tirarla un po’ per le lunghe”. Continua a leggere dopo la foto.





Il racconto continua così, passando per le due cose più belle della sua vita: “La prima cosa fantastica è aver ripreso al volo mia moglie Francesca dopo tanti tira e molla, la seconda è quella di aver messo su famiglia che per me rappresenta la base di tutto”. Conti e Francesca, infatti, legati da diversi anni, si erano lasciati per un breve periodo prima delle nozze. Poi, però, l’amore ha avuto la meglio”. Continua a leggere dopo la foto.