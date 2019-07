“Ma ti è successo qualcosa?”. Bianca Guaccero preoccupa i fan

L’ultimo selfie pubblicato da Bianca Guaccero ha generato una piccola sommossa su Instagram. E non perché ci sono pose troppo sensuali, costumi sessualmente espliciti, lati b o davanzali a cui siamo normalmente abituati di questi tempi. E nemmeno per qualcosa che ha scritto, qualche presa di posizione politica o qualche insulto. La foto della conduttrice ha destato preoccupazione per lo stato di salute della classe 1981.

Attrice e showgirl, anche cantante se serve, la titolare di Detto Fatto, appuntamento del pomeriggio di Rai Uno, appare infatti visibilmente dimagrita in questo suo ultimo scatto. E allora i fan, che la hanno accolta nelle loro case per tutto l’inverno, si sono preoccupati e hanno iniziato a sommergerla di messaggi. Se ci pensate questa è la parte positiva dell’uso dei social, sempre che non si sfoci in insulti o in minacce di morte come è capitato. Continua a leggere dopo la foto.









La foto vede Bianca Guaccero con addosso un paio di occhiali molto vistosi, una camicetta di pizzo e un paio di shorts di jeans: «Io e i selfie… Cacchio ho dimenticato la bocca a deretano di gallina!», questa la didascalia di una foto che nel giro di pochi minuti ha raggiunto 12 mila mi piace e anche tantissimi commenti: «Sguardo magnetico e profondo… gli occhi come due stelle!», «Sei la numero Uno, ti aspettiamo in Tv!», «Che spettacolo!», «Sei bellissima!» e ancora «Sempre fantastica!». Però qualcosa stonava in quelal foto e i fan se ne sono subito accorti. Continua a leggere dopo la foto.





«Bianca non ti riconosco più! Troppo dimagrita!». Ma ecco pronta la risposta di Bianca Guaccero, che fa riferimento ad una sua vecchia uscita in tv: «Le repliche di Capri risalgono al 2005… avevo 24 anni! Adesso ne ho 38 si cambia nella vita, si perdono i tratti più paffuti della giovinezza e si hanno dei ritmi decisamente diversi. Io mi alleno, mangio molto e non rinuncio a nulla. A volte si critica chi è più in carne e in egual misura chi è più magro. Credo che se ognuno di noi dichiara di stare bene con se stesso, questo dovrebbe bastare a chi “guarda” e giudica, per provare qualche volta ad accettare la diversità e la felicità altrui. Grazie!». Continua a leggere dopo la foto.





Lo stesso utente ha poi commentato: «Non ho mica detto che sei diventata brutta? Faccio fatica a riconoscerti, hai ragione che si perdono i tratti un po’ paffutelli, l’importante è che che stai bene!». Insomma, rissa mediatica sfiorata? In fondo era solo preoccupazione.

