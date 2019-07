Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono due dei protagonisti più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne. Hanno avuto una lunga e travagliata storia d’amore che è finita malissimo dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. E quando a maggio scorso Riccardo ha richiamato Ida in studio per dare al loro rapporto un’altra chance, lei a sorpresa ha declinato l’invito. Dopo tante sofferenze, Ida non se l’è sentita di ricominciare da capo, anche perché i presupposti non erano – ancora una volta – dei migliori.

Il cavaliere ha infatti sempre rifiutato l’idea di trasferirsi da Taranto a Brescia, dove la dama vive col figlio Samuele. Dopo il no rifilato davanti a un pubblico sorpreso, ma che ha comunque continuato a sostenerla, Ida ha parlato della storia con Riccardo. Lo ha fatto sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. (Continua dopo la foto)









“La sofferenza che ho provato per la conclusione della nostra storia è stata tanta, è stato difficile riprendermi – ha confidato Ida Platano alla rivista – Il mio grande errore di questi mesi è stato quello di mettere un attimino da parte mio figlio. Ho sbagliato. Non c’ero più con la testa. Avevo bisogno di essere aiutata e, infatti, mi sono fatta aiutare psicologicamente”. (Continua dopo la foto)





Tra i due è sicuramente Ida la più seguita. Anche su Instagram, dove condivide spesso momenti della sua vita privata e della sua estate. Per la cronaca, l’ultima foto, quella dove la dama si mostra in costume, ha però suscitato tante critiche: per molti fan Ida è “troppo magra” e “troppo rifatta”. Era più bella prima è stato il verdetto (quasi) unanime dei suoi tanti follower di Instagram. (Continua dopo le foto)







Ma ora è Riccardo a far parlare di sé. E a parlare di nuovo di lei. Con una confessione che arriva tempo dopo l’addio – a quanto pare – definitivo. Dopo il rifiuto di Ida, i due si sono rivisti ma non c’è stata alcuna svolta. “Una storia come quella che ho avuto con Ida io davvero non l’ho mai vissuta – ha confidato lui a Uomini e Donne Magazine – Anche i miei cari si sono accorti di quanto fossi preso da lei già da quando ci vedevano da casa. Lei è stata davvero unica per me, la penso ancora, nonostante ad oggi sono convinto che sia finita”. Chissà come reagirà Ida a queste parole…

“Mi viene da piangere”. Il gesto di Leone per papà Fedez. E Chiara Ferragni si scioglie