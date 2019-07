“Non posso”. Il grande rifiuto di Maria De Filippi: la confessione della conduttrice

È una Maria De Filippi vulcanica quella che si rivela al settimanale Oggi. Non lascia scampo a nessuna parte della sfera pubblica, professionale e di quella privata e personale. Un’intervista a 360 gradi in cui ci sono delle scottanti rivelazioni. “Ho Maurizio a tenermi con i piedi per terra – dice la conduttrice – Perché è rimasto con i piedi per terra lui per primo. Mi ha insegnato tutto, mi ha insegnato a lavorare, a capire cos’è il lavoro”.

Si parla di lavoro, di amore, di passato e di futuro. Di capi, come Pier Silvio Berlusconi: “Io non gli ho mai detto balle, il nostro rapporto è cresciuto piano piano, lui è riservatissimo, lontano da quello che potrebbe essere, estremamente schivo e assai garbato”. E anche di opportunità lavorative. Come quella che la lega l Grande Fratello. Continua a leggere dopo la foto.









Perché prima che venisse ufficializzata la conduzione di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 4, il nome di Maria De Filippi era quello forte. Ma ecco il gran rifiuto: “Mi riconosco la capacità di saper ascoltare e cogliere il centro delle cose. Ma so anche qual è il mio limite: non so fare le trasmissioni che prevedono una certa rigidità. Io il Grande Fratello non lo potrei mai fare: dopo cinque minuti entrerei in casa. Ho capito che devo essere me stessa in tv perché la televisione è una lente di ingrandimento. Quello che sei salta fuori: io ho scelto di essere me stessa”. Continua a leggere dopo la foto.





Eppure noi ce la immaginavamo benissimo, con lo scettro del potere della casa più famosa d’Italia. Però non è così. Ma nell’intervista c’è spazio anche a delle rivelazioni sulle colleghe, come quelle su Raffaella Carrà: “Con lei ho perso la testa alle prove perché è arrivata e ha cambiato tutte le coreografie. Mi ha fatto ridere quando è girata verso di me e ha esclamato ‘Ma sono tutti impalati questi?’. Era impensabile per lei che non sapessero fare due passi di danza, allora li ha messi lì e gli ha insegnato passi”. Continua a leggere dopo la foto.





E infine anche alla rivale, Milly Carlucci, con cui si contende lo share della serata: “Lei è una grandissima professionista. Ha una grande squadra e si dedica al programma come fosse suo figlio, se lo studia, se lo costruisce dentro. La nostra è una lotta divertente. Quest’anno ci siamo scambiate messaggi”. Insomma, Queen Maria è sempre Queen Maria.

