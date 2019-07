Denis Dosio aggredito e sfregiato in volto. Paura per il giovane opinionista di Barbara D’Urso

È uno degli opinionisti più giovani e più belli di Canale 5, delle trasmissioni di Barbara D’Urso. E per questo anche uno dei più invidiati. Si chiama Denis Dosio e nelle ultime ore è stato vittima di un violento attacco. Famosissimo ormai sia sul piccolo schermo che nella rete, è diventato un influencer di successo. Ha solo diciotto anni ma sa muoversi davanti alle telecamere con il fare di un veterano: è bellissimo, simpatico e anche intelligente.

Ha iniziato a sbarcare sui social: prima Facebook, poi Instagram e infine Youtube, dove tra video, foto e post delizia gli occhi delle sue fan ma offre consigli e spunti anche alla popolazione maschile. Ma si sa, quando uno è troppo bello e troppo bravo, scoppia l’invidia. Che spesso si traduce in atti violenti, come quello di cui Denis Dosio è stato vittima negli ultimi giorni. E pensare che stava solamente in vacanza, godendosi una serata di relax. Continua a leggere dopo la foto.









“Fino a qualche minuto fa non ero nemmeno convinto di dirvi cosa mi è successo infatti ieri sera” inizia così il racconto di Denis Dosio, tramite un post su Instagra. “Quando è accaduto ho fatto lo stesso il helpdenis dove vi aiutavo con i vostri problemi anche se in quel momento ne avevo parecchi di miei come potete vedere ma come vi faccio entrare appieno nella mia vita quando mi diverto credo sia doveroso farlo anche nei momenti più tristi. Ieri sera in un locale a Mykonos (frequentato maggiormente da italiani) una ragazza mi ha chiesto gentilmente una foto, mi sono accostato a lei e subito dopo averla fatta un ragazzo mi gira e mi domanda “Ma sei Denis Dosio?””. Continua a leggere dopo al foto.





Sembra un avvicinamento casuale, come tanti altri, il giovane risponde di sì, con il suo solito sorriso. Ma ecco che avviene l’aggressione: “In un attimo mi ritrovo la testa insanguinata con sangue dappertutto, mi aveva spaccato il suo bicchiere di vetro in testa. Ho quasi perso i sensi nella strada per andare alla clinica medica più vicina, arrivati mi hanno messo più o meno 6 punti, mi sembrava doveroso dirvelo, quanto mi sembra doveroso dirvi che Denis non smetterà mai di ridere a più non posso”. Continua a leggere dopo la foto.





L’aggressione lo ha sfregiato in volto, ma lui è più deciso di prima: “Non cambierò mai, continuerò ad essere come sono. Detto questo volevo soltanto rassicurarvi che sto bene e sono pronto a spaccare il mondo insieme, non ci abbatteranno mai, vi voglio bene”. Sono in corso le indagini per capire chi è stato l’aggressore. Che di certo era un ragazzo italiano.

