Temptation Island: lunedì 29 e martedì 30 tutti sintonizzati su Canale 5 per sapere come si evolveranno le storie d’amore delle tre coppie rimaste ‘in gioco’. Sì, dopo il quinto episodio andato in onda lunedì scorso, ci sarà un doppio appuntamento del docu reality condotto da Filippo Bisciglia, ma il racconto delle ultime coppie si concluderà ufficialmente con la puntata numero 6 del 29, quella in cui assisteremo ai falò di confronto tra Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola.

A proposito: tra i più attesi c'è quello di Ilaria e Massimo, lasciato praticamente a metà nella scorsa puntata. Cosa che ha fatto infuriare i telespettatori, rimasti col fiato sospeso proprio sul più bello, quando cioè si stava per scoprire la decisione finale dei due. I fan sono però sicuri che nonostante tutto Ilaria e Massimo usciranno dall'Is Morus Relais insieme.









Sotto all'ultimo post Instagram del profilo ufficiale di Temptation, tanti hanno scritto che a loro avviso torneranno a casa da fidanzati: "Andrà a finire che escono insieme, lui piangerà e chiederà perdono e lei ci cascherà", "Tanto rumore per nulla, è tutta scena… tanto usciranno insieme!", si legge. E ancora: "Finirà come sempre: lei metterà la dignità sotto i piedi e usciranno insieme. Tanto è solo tutto spettacolo!".





Ma ora ecco le anticipazioni dell'ultima puntata diffuse da Raffaella Mennoia. L'autrice del reality ha infatti deciso di parlare del futuro delle coppie che hanno preso parte al reality. Ripassino: finora abbiamo visto lasciare il programma Nunzia e Arcangelo, Jessica e Andrea e Cristina e David. Le prime due coppie si sono separate al falò di confronto, la terza, nata al trono over, ha invece ha scelto di proseguire la storia d'amore.







La Mennoia, che ovviamente conosce già il destino di tutte le coppie, a Uomini e Donne Magazine svela che succederà qualcosa di inaspettato per qualche coppia. Un colpo di scena, insomma. “Nella puntata in cui verranno svelati tutti i dettagli su ciò che è accaduto nel mese dopo l’uscita delle coppie dal villaggio, si scoprirà che non tutti hanno confermato le scelte prese durante il falò di confronto finale”, annuncia Raffaella. Ma quali saranno le coppie che sorprenderanno il pubblico?

