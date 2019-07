Temptation Island 2019 è agli sgoccioli. L’ultimo episodio andato in onda, il quinto, si è concluso con il falò lasciato a metà di Ilaria e Massimo e, notizia diffusa nelle ultime ore, adesso ai fan della trasmissione li aspetta un doppio appuntamento. Verrà trasmesso lunedì 29 luglio e martedì 30, ma il racconto delle ultime 3 coppie rimaste in gioco si concluderà ufficialmente con l’episodio numero 6 del 29, quello in cui assisteremo ai falò di confronto tra Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola.

Al pubblico, però, verrà regalato anche un’altra prima serata tutta dedicata ai protagonisti dell’edizione 2019: uno speciale in onda il 30 agosto e incentrato sulle vicende delle 6 coppie e sul “post-Temptation”. Solo allora sapremo com’è andata a finire, quali sono i fidanzati ancora uniti e chi invece ha deciso di dirsi addio, visto che un accordo di riservatezza impedisce ai concorrenti di parlare dopo le registrazioni. (Continua dopo la foto)









La puntata di lunedì 22 luglio si è però chiusa con una vera e propria bufera in rete: il falò di Ilaria e Massimo lasciato a metà non è andato giù a molti utenti. Proprio nel momento in cui Massimo e Ilaria dovevano decidere se lasciare la trasmissione insieme o separati, la puntata si è interrotta e no, restare col fiato sospeso per una settimana non è proprio piaciuto. Ma come finirà tra loro? (Continua dopo la foto)





Massimo e Ilaria usciranno dal Is Morus Relais mano nella mano oppure no? Dopo quello che ha visto, lei potrebbe decidere – come ribadito più volte al villaggio – di prendere altre strade o, al contrario, perdonare il fidanzato e provare a costruire di nuovo le basi del loro rapporto. Quello di Ilaria e Massimo è sicuramente uno dei falò più attesi e il finale è ancora tutto da scrivere, ma la maggior parte degli utenti si dice sicura di quello che accadrà lunedì prossimo. (Continua dopo foto e post)







Sotto all’ultimo post pubblicato su Instagram dal profilo ufficiale di Temptation, tanti hanno scritto che a loro avviso Massimo e Ilaria torneranno a casa da fidanzati: “Andrà a finire che escono insieme, lui piangerà e chiederà perdono e lei ci cascherà”, “Tanto rumore per nulla, è tutta scena… tanto usciranno insieme!”, si legge. E ancora: “Finirà come sempre: lei metterà la dignità sotto i piedi e usciranno insieme. Tanto è solo tutto spettacolo!”; “Quanto scommettiamo che lei lo perderà dopo che lui farà finta che non sia successo nulla di veramente importante?”. Staremo a vedere se hanno ragione.

Mai in bikini, solo costumi interi: ora Caterina Balivo spiega il motivo