Terremoto Rai-Mediaset. Adriana Volpe cambia casa. E si prende il programma top

La notizia potrebbe essere tale da scatenare un vero e proprio putiferio. Dalla Rai è pronta a sbarcare a Mediaset Adriana Volpe. La bionda presentatrice infatti è entrata nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni piuttosto dure nei confronti del direttore della televisione pubblica Carlo Freccero. Non è la prima volta che succede. Adriana Volpe infatti, già negli anni scorsi, era stata al centro di una diatriba con Giancarlo Magalli che certo non gliele aveva mandate a dire.

Nel dettaglio, durante la conduzione dei Fatti Vostri, Magalli aveva definito Adriana Volpe come un sorta di figurina. Una raccomandata e poco più. Parole che cozzano con il trascorso di Adriana Volpe che, quelle parole dell’ex mentore ,se le è legate al dito. Proprio in quei giorni, probabilmente, era entrata nella testa di Adriana Volpe l’idea di lasciare la Rai. E adesso pare proprio che la trattiva sia pronta ad andare in porto con alcuni programmi pronti ad accoglierla. Continua dopo la foto









Considerando che tutti i programmi di punta di Mediaset sono già stati assegnati alle varie conduttrici, possiamo ipotizzare un debutto di Adriana Volpe in un reality show dopo la sua esperienza a Pechino Express in coppia con Marcello Cirillo. Escludendo Temptation Island Vip(è sposata), resterebbero Amici Vip e Grande Fratello Vip. Due anni fa, proprio in merito al Grande Fratello Vip, dichiarò. Continua dopo al foto





“Ho fatto parecchi incontri con gli autori, ero tentata, credevo che questa sarebbe stata un’edizione fortissima e così è stato. E’ un programma che apre tanti dibattiti, vedi al martedì mattina la gente che discute di quello che è capitato il lunedì sera. Non ci sono andata perché non era il momento giusto per due motivi. Uno è che, dopo aver lavorato in Rai vent’anni, lasciarla con un sorriso velato da questioni legali, ecco, non avrei vissuto bene nella Casa. L’altro riguarda mia figlia, che ha sei anni, volevo esserci al suo primo giorno di scuola”. Continua dopo la foto







“Valutando, ho ringraziato, sperando anche di avere lasciato una porticina aperta. Anche perché credo sia un’esperienza unica, persino detox: non esiste un posto dove puoi lavorare su te stessa, hai tempo per te, senza telefono, senza Internet…”.

Ti potrebbe anche interessare: “La mia prima volta in bikini”. Vladimir Luxuria ‘boom’. Nessuno l’ha mai vista così

fbq('track', 'STORIE');