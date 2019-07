Rosa Perrotta è diventata mamma: è nato Domenico. Una gravidanza che è sembrata lunghissima ai fan di Uomini e Donne, tanto che in rete era un continuo fare battute sul parto, imminente da giorni, della ex tronista. La stessa neo mamma ci scherzava su nelle scorse ore. L’aveva presa con ironia, mostrando un pancione sempre più ingombrante ma senza mai mostrare insofferenza per l’attesa (nonostante il caldo rovente di questo luglio 2019).

Relax in piscina e gag con il suo Pietro Tartaglione: ha ingannato il tempo così, come mostrano i suoi scatti social. I 9 mesi sono scaduti in corrispondenza del 22 luglio, dunque la Perrotta avrebbe avuto tempo massimo fino alla fine del mese per il parto naturale. Dopo sarebbe stato necessario il cesareo. Ma ora, finalmente, per la gioia di tutti, mamma Rosa e papà Pietro in primis, il piccolo ha deciso di venire al mondo.









Domenico Tartaglione (la coppia nata a Uomini e Donne ha scelto di chiamarlo come il nonno paterno) è nato il 25 luglio mattina e pesa 4 chili. L'annuncio è arrivato direttamente da papà Pietro, da 2 anni compagno di Rosa. "La felicità pesa 4 Kg", ha scritto su Instagram poco fa accompagnando la foto del braccialetto messo al polso del bambino appena nato. Pioggia di cuoricini e di congratulazioni sotto al post.





Adesso, dopo la nascita di Domenico, Pietro e Rosa penseranno a organizzare le nozze. Lui le aveva fatto la tradizionale proposta di matrimonio al suo ritorno dall'Honduras, davanti a tutti gli spettatori de "L'isola dei famosi". La coppia stava organizzando la cerimonia per il 7 giugno scorso, ma poi la lieta notizia dell'arrivo del loro primogenito ha fatto cambiare i piani.





L’annuncio della dolce attesa Rosa e Pietro lo avevano fatto a gennaio scorso nel salotto di Barbara D’Urso. “All’inizio non vi nascondo che avevo un sacco paura perché come sapete non era stato messo in cantiere – ha spiegato lei – Quindi essendo una cosa così grande e importante che arriva all’improvviso, per me che tendo a controllare e pianificare tutto, non è stato semplice. Ma la vista degli occhi, delle manine e dei piedini cancellerà ogni timore e l’istinto saprà guidarla”.

