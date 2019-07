Temptation Island 2019, un altro grande successo: la quinta puntata, andata in onda lunedì 22 luglio, ha trionfato nella gara d’ascolti, pur calando rispetto al record della settimana scorsa. Rai1 si è difesa bene con il film Amiche da morire, comedy con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore ma il docu reality di Filippo Bisciglia ha vinto ancora una volta. Il film Amiche da morire ha raccolto infatti davanti al piccolo schermo 2.508.000 spettatori (13,8% di share), mentre Su Canale 5 Temptation Island ha totalizzato 3.661.000 spettatori (23,6%).

Ascolti in lieve calo rispetto alla puntata di lunedì 15 luglio, come si diceva, ma in ogni caso un ottimo risultato. Il quinto episodio si è concluso con il falò lasciato a metà di Ilaria e Massimo e, notizia diffusa nelle ultime ore, ai fan della trasmissione ora li aspetta un doppio appuntamento. (Continua dopo la foto)









Doppio appuntamento che verrà trasmesso lunedì 29 luglio e martedì 30. Ma il racconto delle ultime 3 coppie rimaste in gioco si concluderà ufficialmente con l’episodio numero 6 del 29, quello in cui assisteremo ai falò di confronto tra Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola. Ai fan, però, verrà regalato un’altra prima serata tutta dedicata ai protagonisti dell’edizione 2019: uno speciale in onda il 30 agosto e incentrato sulle vicende delle 6 coppie e sul “post-Temptation”. (Continua dopo la foto)





In quell’occasione finalmente sapremo com’è andata a finire, quali sono i fidanzati ancora uniti e chi invece ha deciso di dirsi addio, visto che un accordo di riservatezza impedisce ai concorrenti di parlare dopo le registrazioni. Ma nonostante i grandi ascolti, la puntata di lunedì scorso si è chiusa con una vera e propria bufera in rete: il falò di Ilaria e Massimo lasciato a metà non è andato giù a molti utenti. (Continua dopo le foto)







Tanti telespettatori non hanno gradito restare col fiato sospeso. Proprio nel momento in cui Massimo e Ilaria dovevano decidere se lasciare la trasmissione insieme o separati, la puntata si è interrotta. Dunque si sono sfogati contro la produzione sui social pubblicando Stories molto forti, alcune delle quali ricondivise dallo stesso Bisciglia. Qualcuno c’è andato giù pesante, altri si sono limitati a battutine ironiche, ma in generale la decisione di stoppare sul più bello non è proprio piaciuta.

