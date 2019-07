Mini top e décolleté esplosivo: Vanessa Incontrada (di nuovo) in formissima

Ironica, sfacciata, simpatica ma soprattutto bellissima. Stiamo parlando di Vanessa Incontrada, lo storico volto di Zelig, ma anche attrice e conduttrice di grandissimo successo. Una showgirl apprezzata in tutta Italia, che sembra aver superato il momento difficile, sia personale che professionale. Era stata infatti attaccata, come vi avevamo già raccontato, per una forma fisica particolare: troppo grassa, secondo lo sguardo della censura online.

“Altro che Vanessa Incontrada, ormai sei Vanessa Ingrassada! Mettiti a dieta!”, “Ma che fai fatto, sei una palla!”, erano stati solo alcuni dei commenti velenosi che le erano stati rivolti. Ma le ultime foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ci parlano di tutt’altra storia. L’attrice e conduttrice sembra infatti dimagrita, in formissima e con un décolleté da far perdere la testa. E il particolare della spallina che scende ha fatto impazzire più di qualcuno. Continua a leggere dopo la foto.









“Viviamo in un mondo cretino per certi aspetti…Sentire parlare solo dei miei chili in più mi ha ferita…Ma non avete altro di cui parlare? Ciò non vuol dire che non mi alleno e non mi curo…Mi alleno sempre…Poi chi è che non inizia una dieta ferrea per una settimana e dopo lascia perdere?”. Così si era confessata, tempo fa, Vanessa Incontrada. Che nel corso delle ultime settimane aveva ricevuto la solidarietà di tanti colleghi: dalla modella curvy Elisa D’Ospina fino al conduttore Carlo Conti, che la aveva abbracciata e baciata in modo amichevole e caloroso. Continua a leggere dopo la foto.





Un momento particolarmente difficile: “Quando ero incinta me ne andai a Barcellona per stare con mia madre, ho anche avuto problemi durante la mia gravidanza e non l’ho mai detto, perché non mi è sembrato necessario”. Ma per fortuna adesso tutto appartiene al passato e Vanessa Incontrada ha ripreso a sorridere. E soprattutto a far perdere la testa a tantissimi seguaci: nel momento in cui scriviamo i mi piace a questa foto hanno superato quota 35 mila. Continua a leggere dopo la foto.





“Cosa ho in testa? Un nido! Besitos amigos!”. La Incontrada, con quel suo inconfondibile sorriso tra lentiggini, ironizza sul suo taglio di capelli. Ma l’attenzione è tutta sul suo davanzale e su un fisico che appare veramente in formissima. Alla faccia di tutti gli haters.

Vanessa Incontrada si dà all’hot: cosce all’aria e décolleté esplosivo