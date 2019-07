Tish è stata sicuramente una dei personaggi che hanno fatto più discutere all’ultima edizione di Amici. La cantante è stata eliminata alla semifinale e ha seguito l’ultima puntata dietro le quinte facendo il tifo per Alberto Urso che ha poi battuto nello scontro finale Giordana Angi. Terminato lo show, Tish ha preso parte al party di Amici in cui, ancora una volta, si è scambiata tenerezze con il tenore (e vincitore). Come sanno bene i fan di Amici, Alberto e Tish hanno vissuto un brevissimo flirt durante la loro partecipazione al programma di Maria De Filippi.

La loro love story però si è conclusa bruscamente e la cantante ha chiesto di non essere scelta nella stessa squadra del collega. Poi, nel corso delle puntate, i due cantanti si sono chiariti ma sembra che fra loro non sia nato niente di più che una tenera amicizia (tanto che ora si parla di un flirt di lui con la ballerina Valentina Vernia).









Tornando a Tish, certo è che continua ad avere un grande successo anche dopo la fine di Amici. È spesso in giro per l'Italia a presentare le sue nuove canzoni, ma quando era ancora nello show di Maria ha sempre colpito anche per il suo look eccentrico oltre che per il suo innegabile talento. La sua originalità, infatti, l'ha resa tanto amata in pochi mesi.





Sin dal primo giorno che si è seduta tra i banchi, Tish per esempio ha sempre sfoggiato due puntini neri sotto gli occhi realizzati col make up. Dettaglio, questo, che l'ha resa inconfondibile. Ma ancora oggi la cantante non ha perso la passione per i dettagli sopra le righe e infatti spazia tra capelli bicolor e rossetti da "aliena". Insomma, il look di Tish è in continua evoluzione.







Finito il talent che le ha dato il successo, Tish ha iniziato a dare il meglio di sé in fatto di look. Le novità e quale sarà il suo prossimo cambiamento? A questa seconda domanda non siamo in grado di rispondere proprio perché è una ragazza che adora trasformarsi continuamente, ma ora, a guardare i suoi scatti più recenti, sfoggia capelli bicolore con sopracciglia abbinate e a contrasto, rossetti blu (ecco perché ‘da aliena), lenti colorate, acconciature con fiori e piume passando per trucchi elaborati e singolari. Certo è che Tish sa come stupire sempre i suoi tanti fan.

