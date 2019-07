Temptation Island, slitta l’ultima puntata: in arrivo un doppio episodio. Quando va in onda

Tutti i fan di Temptation Island 2019 possono tirare un sospiro di sollievo: il reality più seguito della televisione non finirà con la sesta puntata, ma ci sarà un doppio appuntamento su Canale 5. L’appuntamento è per lunedì 29 luglio e martedì 30, quando finirà il racconto delle ultime tre coppie rimaste sull’Isola. Cerchiate quindi la data: fine mese sapremo tutti, dal confronto tra Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio e il falò tra Sabrina e Nicola.

Ufficialmente lunedì, alla puntata numero 6, dovremmo sapere tutto quanto. Però la programmazione raddoppia e si regala ai fan una nuova serata dedicata ai protagonisti. Si tratta di uno speciale che avrà un focus sulle vicende delle coppie soprattutto in un’ottica di post-Temptation. Molti appassionati, infatti, continuano a chiedersi cosa succede ai loro beniamini una volta spenti i riflettori, se le storie continuano, se l’amore non ha fine. Continua a leggere dopo la foto.









C’è però un accordo di riservatezza che vieta ai concorrenti di rilasciare qualsiasi tipo di parola dopo le registrazioni. Con il doppio appuntamento, però, sapremo tutto: chi è ancora fidanzato e chi invece ha deciso di dirsi addio. Grandi aspettative ci sono soprattutto per il falò tra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, su cui abbiamo iniziato già a capire qualcosa, perché la sua trasmissione è iniziata ieri sera. Protagonista è stata senza dubbio Ilaria, che ha iniziato a dirle di santa ragione al suo fidanzato, accusato di essere troppo “vicino” a Elena. Continua a leggere dopo la foto.





Massimo, allo stesso tempo, non sembra aver preso bene quella simpatia che si è instaurata tra lei e Javier, un altro tentatore. Come andrà a finire? Lo sapremo lunedì 29 luglio. Intanto nuovo successo per Temptation Island nei dati di ascolto. La puntata di ieri ha tenuto incollati davanti allo schermo 3.661.000 spettatori con uno share del 23.6 %, con la trasmissione di Canale 5 che si conferma la più apprezzata del palinsesto. Continua a leggere dopo la foto.





Anche meglio di Amiche da morire su Rai1 che ha raccolto 2.508.000 consensi col 13.8% di share. Il vero botto di ascolti, però, si farà con il gran finale di lunedì 29 e martedì 30 luglio. Doppio appuntamento, doppio divertimento. Noi siamo già pronti con i popcorn.

Temptation Island 2019: Filippo Bisciglia, il gesto per Ilaria commuove tutti. Mai successo prima