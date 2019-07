Abbiamo conosciuto Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne. Milanese ma con origini pugliesi (è nato a Barletta) Lorenzo ha 23 anni ed è sicuramente entrato nelle grazie dei telespettatori quando Maria De Filippi ha deciso di affidargli il trono. Sfrontato, enigmatico, all’apparenza ‘duro’ e con la battuta sempre in tasca, Lorenzo è stato (o quantomeno è sembrato) indeciso fino all’ultimo sulla scelta. Le due corteggiatrici rimaste erano entrambe molto prese ma alla fine Riccardi ha preferito conoscere meglio fuori dallo studio televisivo Claudia Dionigi e non Giulia Cavaglia (finita poi a sua volta sul trono).

Una storia, quella di Lorenzo e Claudia, che ora, per come stanno le cose fra loro, avrà convinto anche i più scettici: sono sempre più innamorati l’uno dell’altra. A qualche mese dalla scelta, avvenuta nella villa, il loro rapporto va davvero a gonfie vele, come confermato anche dall’ex corteggiatrice e ora fidanzata del 23enne. (Continua dopo la foto)









Claudia ha parlato della relazione con Lorenzo in una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine a cui ha rivelato che l’amore che prova per l’ex tronista cresce ogni giorno di più: “Non facciamo che ripeterci quanto ci amiamo. Per Lorenzo mi sono esposta tanto, andando oltre la mia timidezza e i freni che mi hanno sempre fatto procedere con cautela. Ogni giorno ci accorgiamo di essere più simili di quanto ci aspettassimo. Ci completiamo”, ha detto. (Continua dopo la foto)





E c’è da scommettere che Claudia non farà mancare il suo amore e la sua vicinanza a Lorenzo, colpito da un grave lutto nelle ultime ore. Il tronista, che non ha mai nascosto di essere molto legato ai suoi familiari, in particolar modo alla sorella Sofia, ha infatti dovuto dire addio alla nonna. È stato lui stesso a dare la triste notizia ai suoi fan tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Guardami da lì su…io ti guardo❤️ #nonna Un post condiviso da COBRA🐍 (@lorenzo.riccardi17) in data: 22 Lug 2019 alle ore 7:53 PDT



Lorenzo ha condiviso su Instagram una foto di lui che guarda verso l’alto accompagnata da questa didascalia: “Guardami da lì su, io ti guardo…nonna”. Inutile dire che sotto all’immagine dedicata alla nonna scomparsa i fan non gli hanno fatto mancare il loro affetto e sostegno in questo momento di dolore. Il post di Lorenzo ha infatti ricevuto più di 36mila like e infiniti commenti, tra cuoricini e messaggi di condoglianze.

