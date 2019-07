“Torna lui”. Amici, l’indiscrezione fa tremare i polsi: fan in delirio

Se confermata, la notizia porterà uno scossone mai visto a Amici. Sembra infatti che l’edizione Vip vedrà il ritorno di Garrison Rochelle tra i giurati della trasmissione.Stando a quanto rivelato dal settimanale Vero, a far parte del cast ci sarebbe anche l’ex ballerino e insegnante di danza. Garrison Rochelle è stato una presenza storica nel programma, per molti anni infatti è stato coach e coreografo di Amici fino a quando, nell’ottica di uno svecchiamento generale della trasmissione, di comune accordo con Maria, ha abbandonato il suo ruolo nella giuria.

Una decisione sofferta, ma necessaria per dare nuova linfa vitale alla scuola di Amici, che necessitava di un cambiamento. Al momento sappiamo ancora poco circa il cast dei concorrenti di Amici Vip. Nei scorsi giorni però, sono trapelate altre indiscrezioni, circa la possibile partecipazione di Pamela Prati che, reducedallo scandalo relativo al matrimonio con Mark Caltagirone, si dice pronta a rimettersi in gioco. Continua dopo la foto









Al suo nome, si affiancherebbero anche quelli di Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi e sua procuratrice, Gianni Sperti, fedelissimo di Maria De Filippi e il cantante Marco Carta, reduce dalle accuse di furto. Al momento però, nulla è stato confermato né smentito dagli autori della trasmissione di Maria De Filippi. L’interesse, attorno al programma è sempre più forte. L’idea avuta dalla regina di Mediaset, di lanciare un talent che preveda la partecipazione di personaggi famosi in gara tra loro, è stata accolta dal pubblico del piccolo schermo con grandissimo entusiasmo. Continua dopo la foto





Amici Vip, partirà a settembre e sono previste sei puntate, durante le quali, le celebrities protagoniste, si sfideranno a suon di canti e balli. Garrison Rochelle, conosciuto anche con lo pseudonimo di Freddy Dani, è nato il 4 novembre 1955 a Dallas e ha frequentato la Southern Methodist University. Il suo debutto è avvenuto come ballerino, per poi dedicarsi alla realizzazione di coreografie. Tra i musical più famosi dove ha recitato, da ricordare Dancin’, insieme a Bob Fosse come direttore. Continua dopo la foto







Durante le numerose tournée, ha conosciuto Brian Bullard, con il quale poi ha dato vita al suo Brian & Garrison. Il ruolo di insegnante ad Amici è arrivato nel 2001. All’interno della scuola più famosa d’Italia ha sempre insegnato danza moderna. La fama di Garrison, nel corso degli anni, è cresciuta al punto tale da partecipare anche ad altri programmi..

