Gemma Galgani e Giorgio Manetti, due protagonisti assoluti del trono over di Uomini e Donne. Lei, dama per eccellenza, da anni è presenza fissa nel parterre femminile, ancora alla ricerca dell’anima gemella dopo la fine della travagliata storia con lui, detto il Gabbiano. Finita la storia con Manetti e dopo il successivo abbandono del programma da parte del cavaliere fiorentino, la Galgani ha provato a conoscere altri uomini ma con scarso successo. La relazione con Giorgio l’ha segnata profondamente e nonostante non le siano mancati corteggiatori, Gemma non è mai riuscita a voltare pagina.

Come già annunciato, a partire dal prossimo 16 settembre Gemma, che è ancora single, tornerà al ‘suo posto’, tra le dame del trono over con la speranza di incontrare il suo principe azzurro, come ha spesso dichiarato in questi anni. Dall’altro lato c’è lui, Giorgio. Ha lasciato da tempo il dating show di Maria De Filippi che gli ha dato popolarità, ma ciò nonostante ha continuato a rimanere al centro del gossip e della curiosità del pubblico. (Continua dopo la foto)









E in queste ultime ore i fan della ex coppia storica di Uomini e Donne staranno festeggiando. L’ultimo rumor, infatti, ha fatto presto il giro della rete: pare che Gemma e Giorgio potrebbero partecipare insieme alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Sì, insieme. La trasmissione in onda su Italia Uno tornerà verso la seconda settimana di settembre. Per chi non la conoscesse, vede un gruppo di ‘nerd’ confrontarsi con delle bellissime pupe, appunto. (Continua dopo la foto)





La terza edizione de La Pupa e il Secchione sarà condotta da Paolo Ruffini, che sarà affiancato da una giuria speciale che dovrebbe cambiare a ogni puntata. Ecco: stando all’ultimissima indiscrezione, in uno dei nuovi episodi del reality potrebbero esserci proprio Giorgio Manetti e Gemma Galgani. I due, quindi, vestirebbero il ruolo di giudici e dovrebbero valutare le ‘prove’ dei concorrenti. (Continua dopo le foto)







Non solo. A quanto dice il gossip, i fan di Uomini e Donne potrebbero rivedere Giorgio Manetti nello stesso studio con Gemma anche al trono over. Poche settimane fa il cavaliere fiorentino avrebbe infatti annunciato il suo tanto atteso ritorno nel programma di Maria. Gemma, invece, sta per debuttare in un altro show televisivo tra l’altro nuovo di zecca. È Giortì e lo presenterà con un altro volto storico per il pubblico di Uomini e Donne: la ex corteggiatrice oggi influencer Giulia De Lellis.

