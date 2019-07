Antonella Clerici pronta a tornare in tv. Dopo la presentazione del palinsesto per la nuova stagione che di fatto la escludeva dalla Rai, si aprono nuovi scenari per l’amata conduttrice. Con il passare delle settimane infatti aumentano le possibilità di rivedere sul primo canale nazionale Miss Italia. Lo storico concorso nazionale di bellezza negli ultimi sei anni è stato ospitato da La7 dopo che, nel 2013, la Rai di Anna Maria Tarantola, Luigi Gubitosi e Giancarlo Leone decise di stoppare la messa in onda sulla prima rete della televisione pubblica. Escluso quest’anno anche da Urbano Cairo, sembra che Miss Itala 2019 si farà e che tornerà sul primo canale con la possibile conduzione di Antonella Clerici.

A lanciare l'indiscrezione è il sito Tv Blog dove si legge che l'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini, dopo le non poche riserve che aveva sulla manifestazione, abbia dato il via libera con la volontà di farla presentare dalla Clerici. Quest'anno Miss Italia compie ottanta anni e pare che sarà un'edizione totalmente diversa da quelle avute sino ad ora.









Lo stesso TvBlog parla della possibilità di vedere la conduttrice al timone: "C'è la volontà di Rai1 di affidarla ad Antonella Clerici ma, evidentemente, ci sono prima da sciogliere i nodi legati all'impegno della brava conduttrice legnanese per la prossima stagione televisiva". Pare che questa settimana possa esserci anche un incontro tra Lucio Presta, manager dell'ex conduttrice de La Prova del Cuoco, e Salini proprio per parlare di questa opzione.





A quanto scrive Tv Blog, la storica kermesse di bellezza italiana dovrebbe tornare su Raiuno il prossimo 6 settembre con un'unica serata. Infatti l'accordo sarebbe già stato trovato, anche se ancora non annunciato in maniera ufficiale. Ad ogni modo sembra che sarà un'edizione molto diversa dal solito. Infatti Miss Italia tornerebbe sulla prima rete della tv di Stato solo per quest'anno in occasione degli ottanta anni del concorso che comunque ha rappresentato il costume del nostro Paese, lanciando grandi attrici come Sophia Loren e, più recentemente, Anna Valle e Miriam Leone.













Un’ottima “scusa”, dunque, per incoronare così anche la nuova reginetta di bellezza italiana. Nelle prossime ore si attende l’ufficialità sul futuro del concorso in diretta da Jesolo e sulla conduzione di Antonella Clerici.

