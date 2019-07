“Lui no!”. Detto Fatto, Bianca Guaccero nei guai: salta un pezzo da 90

Tra le rivelazioni della stagione televisiva appena trascorsa c’è Bianca Guaccero con il suo Detto Fatto. La modella che ha preso il posto di Caterina Balivo ha dimostrato con gli ascolti di poter reggere il peso di un’eredità importante. La Rai, dal canto suo, ha deciso di investire sul programma rinnovando la fiducia a Bianca Guaccero. Dalle pagine di TvBlog si scopre che il programma sarà presente come sempre dal lunedì al venerdì ma la grande novità è che il sabato pomeriggio andrà in onda una puntata speciale con tutti momenti più belli della settimana.

Insomma ci sarà una sorta di mini Detto Fatto Rewind durante la quale sarà possibile rivivere i momenti più accattivanti delle puntate andate in onda dal lunedì al venerdì. Una novità sicuramente molto piacevole per il pubblico italiano.

Oltre a ciò bisogna tener presente che anche gli orari della trasmissione subiranno dei mutamenti. Infatti anziché iniziare alle ore 14:00 le puntate di Detto Fatto incominceranno alle 14:45, stesso orario dell’inizio di Uomini e Donne su Canale Cinque, e termineranno alle 16:45. Continua dopo la foto









Se il palinsesto è chiaro, resta ancora il nodo cast con il posto di Giovanni Ciacci ancora scoperto. A lungo si è parlato di Guillermo Mariotto. Stando a quanto è stato riportato dal settimanale Spy, Guillermo Mariottosarebbe stato, però, scaricato dalla Rai. Le trattative avviate tra il giurato di Ballando e la nota azienda tv non sarebbero andate a buon fine e questo, secondo la fonte, sarebbe avvenuto per via di alcune condizioni richieste da Mariotto per il suo nuovo ingaggio. Continua dopo la foto





Tra cui le registrazioni in uno studio ad hoc in una sede romana della Rai, mentre ad oggi Detto Fatto viene regolarmente registrato a Milano. Al momento non ci è dato sapere se le ultime indiscrezioni sul rumoreggiato ingaggio di Guillermo Mariotto a Detto Fatto siano da ritenersi veritiere. Ma può, intanto, dirsi certo che al posto di quest’ultimo non tornerà Giovanni Ciacci, il quale ha ufficializzato il suo addio al format Rai passando a Sky, al timone del programma Vite da copertina. Continua dopo la foto







Si vocifera, tuttavia, che a subentrare al posto di Mariotto al format condotto da Bianca Guaccero potrebbe essere Carla Gozzi. Nelle prossime settimane se ne saprà qualcosa in più. Bianca Guaccero intanto si gode gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare in pista più carica che mai.

Ti potrebbe anche interessare: “La più bella del mondo”. Irina Shayk super hot. Tutto per ingelosire lui

fbq('track', 'STORIE');