“Ti sei inquartata”. Karina Cascella, offese sul suo peso. E lei svela cosa dice la bilancia

Karina Cascella ingrassata? La bella opinionista risponde a tono alle critiche dei fan. Attualmente la Cascella, che ha annunciato che si sposerà, è in vacanza a Marsa Matruh e si gode il suo paradiso con il fidanzato. La sua bacheca Instagram è piena di foto che la ritraggono in costume con il suo fisico bombastico, il suo seno rifatto (lo ha confessato lei stessa) e il sorriso di chi è felice della vita.

Come tutte le donne del mondo dello spettacolo, sempre sotto i riflettori, è stata giudicata per via del suo corpo: secondo qualcuno, da qualche tempo a questa parte, la Cascella sarebbe ingrassata. Così Karina ha deciso di mettere tutti a tacere rivelando il suo peso… Si sa, Karina Cascella è una che risponde sempre a tono alle critiche e lo ha fatto anche questa volta. Quando ha letto che qualcuno le aveva detto che era “un pochino inquartata” non ci ha visto più. “Poverette non sapete più cosa dire per cercare di denigrare altre donne ma quanto rosicano quelli come te da uno a cento” ha scritto. Continua a leggere dopo la foto









“I social sono divertenti, utili per certi versi ma purtroppo per la presenza di alcuni elementi, possono diventare pericolosi… – ha scritto su Instagram a commento di una foto che la ritrae in costume da bagno – Oggi per l’ennesima volta mi hanno scritto che sono ingrassata… Partendo dal presupposto che io sto benissimo con me stessa e non mi tange minimamente un commento di questo tipo, quello che mi preoccupa, sono invece le reazioni delle ragazze magari più sensibili”. Continua a leggere dopo la foto





E ha aggiunto: “Perché io sono serena, ma le ragazze più deboli, danno ascolto invece a queste persone e diventano anoressiche. Si tratta di una malattia grave, gravissima e l’eccessiva magrezza, non può e non deve rappresentare l’esempio. Non ci sto e lo dirò sempre a voce alta! Abbiate cura di voi stesse, del vostro corpo e della vostra mente, e non lasciate mai che nessuno vi dica cosa e chi dobbiate essere!”. Poi rivela fiera le sue misure… Continua a leggere dopo la foto





E poi ha rivelato le sue misure… “Ma chi vuole essere magrissima! – ha commentato – Io peso 52 kg e sono alta 1.64 quindi sto da Dio… per me”. E in effetti, a giudicare dalle foto che posta, è uno schianto di donna. Ma come possono dirle che sia grassa? No, ragazzi, aprite gli occhi. Forse non è più spigolosa come un tempo, è solo “più donna”, non trovate? Bella. Davvero. La Cascella sa anche godersi la vita. Come lo sappiamo? Ha confessato a un amico quanto siano buoni i paccheri al ragù sul letto di ricotta…

