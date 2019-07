Grave lutto per il noto volto di Canale 5. Ada Alberti, la famosa astrologa della tv amatissima dal pubblico di Canale grazie alla sua presenza a Mattino 5, ha perso la madre. È stata proprio Ada Alberti a comunicarlo tramite i social. “Te ne sei andata dopo anni di dolore, ora sei in cielo e sei guarita mamma. Ti amerò per sempre – ha scritto Ada Alberti su Facebook postando una foto che ritrae la sua mano mentre stringe quella della madre – Ora sei libera, guarita finalmente. Salutami Dio mamma”. Un dolore atroce per l’amata astrologa siciliana nota anche per essere la moglie di Franco Oppini (ex di Alba Parietti). Come ha fatto capire la Alberti nel post di Facebook, sua madre era malata da tempo. E ora ha trovato la pace.

Nata a Catania nel 1962, Ada Alberti si è diplomata al liceo artistico per poi dedicarsi allo studio della danza jazz e del pianoforte. La passione per l’astrologia le è stata trasmessa del padre, astrologo anche lui. Continua a leggere dopo la foto









“Questa passione mi è stata trasmessa da mio padre in quanto lui era ed è tuttora un astrologo – aveva raccontato in un’intervista a Diretta News – All’inizio ero molto scettica riguardo a questo campo in quanto ritenevo impossibile che dalla data di nascita di una persona si potesse scoprire così tanto della sua vita. Papà mi regalò un libro sulla storia dell’astrologia ed io cominciai pian piano ad avvicinarmi a questo mondo”. Ha esordito nelle emittenti locali siciliane e, nel 1966, si è fatta conoscere in tutta Italia grazie alla partecipazione al programma “Tappeto volante” di Luciano Rispoli. Continua a leggere dopo la foto





Da allora la sua carriera è stata tutta un’ascesa. Da “Domenica In” a “Verissimo”, da “Mattino 5” a “Pomeriggio 5”. Tra le altre cose la Alberti collabora con varie riviste e ha scritto vari libri. Tra i suoi hobby c’è il teatro, l’organizzazione di mostre d’arte e la pittura. Ha un sogno nel cassetto: lavorare in radio, chissà che un giorno il suo desiderio non si avveri. Ada Alberti è legata da 18 con l’attore Franco Oppini. I due si sono incontrati nel 2001, cioè parecchio dopo la separazione di lui dalla Parietti. Continua a leggere dopo la foto





Poi, nel 2003, si sono sposati: hanno festeggiato i 16 anni di matrimonio lo scorso 2 giugno. Ada Alberti e Franco Oppini vivono a Roma e lei ha ottimi rapporti anche con il figlio di lui, Francesco, quello nato dalla relazione con la Parietti. Il loro primo incontro avvenne durante la una siflata di moda a Milano. Leggenda dice che l’oroscopo della Alberti di quel giorno le aveva predetto che avrebbe conosciuto il suo futuro marito.

Lutto nel mondo del cinema, l’attrice si è spenta poco fa: “Un talento unico”