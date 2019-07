“È finita”. La coppia più famosa del giornalismo tv si separa dopo 15 anni

“Una scelta dolorosa, fatta in maniera consapevole e condivisa”. Così Dagospia annuncia la fine dell’amore tra Salvo Sottile e Sarah Varretto. “Dopo quindici anni di matrimonio e due figli – continua il giornale di Roberto D’Agostino – Rimane un grande rapporto di amicizia e affetto che permetterà loro di preservare la privacy della famiglia e la serenità dei figli”.

Una notizia inaspettata che ha fatto immediatamente il giro della rete. La coppi, che ha due figli – Giuseppe di 15 anni e Maya di 9 – pur essendo sempre rimasta al riparo dai riflettori è tra le più amate dalla tv e, immediatamente dopo la notizia del loro addio, i commenti non si sono fatti attendere. Non ci sono, al momento, annunci ufficiali ma la notizia sembra esser confermata proprio dalla mancata smentita dei due giornalisti (lei ex direttore di Sky Tg24) che da colleghi a compagni di vita, ora sono pronti a prendere strade diverse. Continua dopo la foto









Se Salvo Sottile è personaggio conosciuto per via della sue molte trasmissioni in onda tra le reti Rai e Mediaset, Sarah Varretto è meno nota. Sarah Varetto, secondo nome Eugenia, è nata a Torino sotto il segno del Cancro, il 18 luglio 1972. È figlia unica e la sua è stata un’infanzia felice con mamma Laura, titolare di un negozio di quadri, e papà Giovanni, ex impiegato Fiat. Continua dopo la foto





Ha conseguito il diploma allo Scientifico e si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza. È una giornalista affermata, forte di una carriera brillante sin dall’esordio (datato 1992, nelle vesti di collaboratrice per una emittente locale piemontese). Nel 2011 è succeduta a Emilio Carelli nella direzione di Sky Tg24, restandovi in carica sino al 2018. Continua dopo la foto







Nel 2019 è diventata la responsabile dei progetti giornalistici Sky per tutta l’Europa! L’ormai ex compangno Salvo Sottile è invece nato nel 1973, e ha origini siciliane. È stato conduttore di Quarto Grado, tra le tante trasmissioni di cui si è occupato, e Matrix. La coppia si è unita in matrimonio nel 2004. Il primo incontro dei coniugi Sottile sarebbe avvenuto negli studi Sky…Si vocifera che non nutrissero una reciproca simpatia, ma qualcosa è scattato nei loro cuori sino a portarli alle nozze!

Ti potrebbe anche interessare: Cristiano De André, messaggio spiazzante per la figlia Francesca. Fiumi di commenti sui social

fbq('track', 'STORIE');