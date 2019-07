Grande Fratello Vip, indiscrezione bomba: i nomi dei primi concorrenti

Manca ancora qualche mese alla nuova stagione del Grande Fratello Vip che prenderà il via a novembre 2019 ma già circolano indiscrezioni sui vip che prenderanno parte al reality. La nuova stagione del Grande Fratello Vip, che sarà orfana di Ilary Blasi che ha condotto lo show dal 2016 al 2018, sarà piena di novità. Intanto, appunto, il conduttore: Alfonso Signorini che fino all’ultima edizione aveva fatto da spalla alla Blasi prenderà le redini del programma e si butterà nell’avventura della conduzione. Proprio in questi giorni, il giornalista e opinionista è al lavoro con il suo team per la selezione dei famosi che dovranno vivere per diverse settimane sotto lo stesso tetto.

Chi vedremo nel cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip? Ancora non c’è nulla di ufficiale. Ma le voci corrono… E qualche indiscrezione è saltata fuori. Il sito Tv Blog, per esempio, ha rivelato i nomi di alcune celebrità nostrane che avrebbero già sostenuto il provino per entrare a far parte del cast. Continua a leggere dopo la foto









Curiosi si sapere chi spieremo quest’anno? Qualche tempo fa aveva iniziato a circolare il nome di Loredana Lecciso che aveva manifestato interesse per il reality. Ora, però, spuntano anche altri nomi. Tv Blog rivela infatti i nomi dei vip che avrebbero sostenuto il provino. Secondo quanto riportato dal sito in questione entrerebbero nella casa la modella brasiliana Fernanda Lessa, il cantante Scialpi… No, non è ancora tutto. Ma vogliamo tenervi un po’ sulle spine. Continua a leggere dopo la foto





Ci sarebbe inoltre la ex ballerina del Bagaglino Matilde Brandi e Claudia Galanti. Che ne dite? Sono vip che siete felici di vedere in tv? Fernanda Lessa è sparita dalla tv ma è stata conduttrice de Le Iene nel 2005 e già concorrente de L’Isola dei Famosi 2006. Lo scorso inverno, a Verissimo, la modella aveva commosso tutti quando aveva raccontato di quando ai suoi esordi, lontana da casa, sentiva forte e costante la nostalgia della famiglia. Per questo ha fatto uso e abuso di droghe fin quando ha scoperto di essere incinta. Continua a leggere dopo la foto





Ma quel figlio è morto poco dopo il parto. Una vita difficile, quella della Lessa… Tornando ai concorrenti: dopo Cristiano Malgioglio e Ivan Cattaneo, non poteva mancare un cantautore che a quanto pare potrebbe essere Scialpi. E poi Matilde Brandi e Claudia Galant che, dopo la perdita prematura della figlia, si è reinventata chef… Intanto secondo altre indiscrezioni, come riporta anche Il Tempo, sembra che Antonella Elia abbia già firmato per entrare nella casa.

“Sono dimagrita tantissimo”. Dieta post-Grande Fratello: Valentina Vignali splendida in bikini