Questa volta i beninformati avevano ragione. Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e sorella della nota influencer Chiara, ha voltato pagina con il calciatore dopo la fine della storia lampo con Alessio Campoli. Storia super lampo, in realtà, perché pochi giorni dopo la scelta nello studio di Maria De Filippi sono iniziati a circolare i rumor sulla rottura e poi è arrivata la conferma. Si può infatti dire che la tronista e il corteggiatore non abbiamo mai, concretamente, creato una vera e propria coppia.

Hanno avuto pochissime occasioni di stare insieme, ma sono bastate per arrivare a capire che tra loro non poteva esserci futuro. Chiusa il capitolo Alessio, Angela è finita nel tritacarne mediatico. La ex protagonista di Uomini e Donne è stata letteralmente travolta dalle critiche da parte del popolo del web, accusata di non aver mai avuto un vero interesse per il Campoli ma solo per ‘business’. (Continua dopo la foto)









Smorzata la polemica, sono incominciati i rumor sul nuovo amore di Angela Nasti e, come detto, stavolta il gossip ci ha preso in pieno. Qualche settimana fa la tronista era stata ‘pizzicata’ in compagnia di un calciatore del Torino, Kevin Bonifazi. Gli indizi erano arrivati da Instagram, dove i due hanno dato chiari segnali di essere usciti insieme a pranzo: stesso ristorante nelle rispettive Storie di Instagram. (Continua dopo la foto)





Angela e Kevin hanno mangiato a Napoli, al ristorante Da Concettina ai Tre Santi, e in quella che non è sembrata proprio una coincidenza molti hanno intravisto la decisione di uscire allo scoperto. Decisione che non è arrivata immediatamente, ma qualche giorno più tardi nonostante le continue segnalazioni sul loro conto. (Continua dopo le foto)







Poi Angela Nasti, rispondendo ad un commento su Instagram, ha indirettamente confermato la sua storia con Kevin Bonifazi, facendo dunque chiarezza sulla natura del loro rapporto. Poi, poco fa, invece, è arrivata l’ulteriore conferma, sempre attraverso Instagram. In una Storia pubblicata dall’ex tronista ecco la prima foto insieme. Foto in cui i due sembrano in atteggiamenti decisamente intimi.

