Prima la scollatura vertiginosa, poi il lato B. In mezzo le polemiche sul suo presunto trucchetto di mascherare le rughe del viso. Non c’è giorno che Barbara D’Urso non faccia parlare di sé. Da Instagram, certo, perché anche la regina di Mediaset, stakanovista per eccellenza, al momento è in pausa. L’ultima stagione televisiva è stata particolarmente impegnativa: la conduttrice ha trascorso la maggior parte delle ore in diretta presentando Pomeriggio Cinque, Domenica Live, il Grande Fratello e Live – Non è la D’Urso, programma rivelazione dell’anno visti gli ottimi ascolti.

E ora che le sue trasmissioni sono andate in vacanza, anche per Carmelita è arrivato il momento di godersi il meritato relax. Tra mare e campagna, come rivela lei stessa nei post più recenti. Dopo una fuga a Capri, Barbara ha raggiunto la sua amata casa in campagna, quella dove si rifugia ogni volta che ha bisogno di staccare. (Continua dopo la foto)









Ma non solo riposo: Carmelita si dà da fare con l’orto e il giardinaggio, come mostra nel video condiviso coi fan: “Ma quanto sono orgogliosa del mio orticello?!? – ha scritto la conduttrice -. E con i miei pomodorini stasera spaghetto! #orticello #ilmioorgoglio #pomodoriebasilico #vaiconlospaghetto”. Peccato che i fan abbiano notato soprattutto le sue pose, talmente innaturali che, a loro avviso, hanno lo scopo di nascondere le rughe. (Continua dopo la foto)





“Abbassa la testa tanto le rughe si vedono lo stesso”, “Testa storta… Ciuffo sull’occhio”, “Tira il collo più su! Attenta che ti viene una paresi”, hanno commentato molti. Ma non mancano post più sexy sul profilo di Barbara. Come quello in cui, sempre in campagna, si lascia immortalare sull’altalena: capelli cotonati, shorts di pelle a vita alta e camicetta bianca annodata in vita con scollatura da capogiro che lascia poco all’immaginazione. L’ultimo, invece, lo regala per festeggiare il suo onomastico. (Continua dopo foto e post)







Non è una foto recente (da qualche settimana il martedì è “vintage” per la D’Urso) ma mostra una Barbara in una posa bollente: sdraiata sulla pancia in riva al mare con un bikini rosso. Il dettaglio che ha scatenato i fan? Il lato B a dir poco notevole. E, come sempre, se da un lato sono piovuti complimenti, dall’altro c’è chi ne ha approfittato per attaccare pesantemente la conduttrice. L’accusa più in voga è quella relativa all’età: per molti è fuori luogo postare questi scatti osé a 62 anni. In ogni caso il post ha raccolto oltre 25mila like in poche ore.

