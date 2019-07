Antonino Cannavacciuolo “magro”: la foto dello chef che fa impazzire tutti

Tutti ormai conoscono Antonino Cannavacciuolo. Lo chef stellato è infatti diventato anche un volto noto della televisione. Proprietario del ristorante stellato Villa Crespi, sul lago d’Orta, Cannavacciuolo è sbarcato sul piccolo schermo come giudice di ‘Masterchef Italia’, ruolo che ha ricoperto anche nella passata stagione insieme ai veterani Bruno Barbieri e Joe Bastianich e la ‘new entry’ Giorgio Locatelli e ha poi proseguito la sua avventura in tv da protagonista con un altro programma di grande successo ‘Cucine da incubo Italia’.

Amatissimo per la sua simpatia e ironia, oltre che ovviamente per la sua cucina, chef Antonino ha un largo seguito anche sui social da quando è diventato famoso in televisione. Solo su Instagram conta oltre 2 milioni di follower e ogni suo post è un tripudio di like e di complimenti. (Continua dopo la foto)









Non c’è bisogno di sottolinearlo: che ad Antonino Cannavacciuolo piaccia la buona cucina è evidente anche dalla sua corporatura non proprio esile, diciamo così. E non è raro che finisca vittima delle battute sul suo peso che gli fanno i suoi colleghi di Masterchef. Ma naturalmente non è sempre stato così ‘in carne’. E infatti quando l’altro giorno ha condiviso sul suo profilo Instagram un vecchio scatto i suoi fan sono ‘impazziti’. (Continua dopo la foto)





Lo chef ha pubblicato una sua foto agli inizi della carriera e scritto: “Quanti anni sono passati!”. Tra i commenti piovuti sotto allo scatto (oltre 1.500, insieme a più di 120mila cuoricini), molti osservano: “Anche molti chili”. In effetti salta subito all’occhio la sua forma fisica, che è diversa rispetto a oggi. Sembra che a contribuire al suoaumento di peso sia stato lo stress, come spiegato tempo fa dalla moglie Cinzia Primatesta. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Quanti anni sono passati! 😁 #antoninochef #villacrespi #relaischateaux Un post condiviso da Antonino Cannavacciuolo (@antoninochef) in data: 11 Lug 2019 alle ore 11:01 PDT



“Tony ha sofferto lo stress. E così è ingrassato. Quando l’ho conosciuto pesava 82 chili per un metro e novanta di altezza. Era magro”, ha detto la moglie dello chef, che circa 20 anni fa ha preso con lui in gestione Villa Crespi, oggi ristorante stellato. Curiosità: Cinzia, la moglie di chef Antonino e madre dei suoi figli, è vegetariana. “A casa non cucino anche perché mia moglie è vegetariana – raccontava lui ha qualche tempo fa – mangia solo tofu, insalate, bietole e, una volta ogni tanto, pesce”.

