Pierluigi Diaco ha un passato da idolo in tv e nel giornalismo addirittura prima della maturità, a 15 anni già faceva intervista ai politici su Italia Radio mentre a 16 anni era sul piccolo schermo a Tele Monte Carlo. Nel 1992 Pierluigi Diaco è tra i fondatori del Coordinamento Antimafia a Roma: in quegli stessi anni aderisce al Movimento per la Democrazia – La Rete. Nel 1995 debutta nel programma “TMC Giovani” nel 1995. Nella stessa stagione 1995-1996 conduce il programma Generazione X poi passa alle reti Rai. Qui conduce “La cantina” e “Maglioni marroni”.

Qualche anno dopo Pierluigi Diaco arriva a Sky con il programma di approfondimento ‘’C’è Diaco’’. Conosciuto anche per l’attività di speaker radiofonico a Rtl 102.5, nel 2010 Pierluigi Diaco torna in Rai al timone di “Uno Mattina”, mentre l’anno successivo parteciperà come autore di “Bontà Loro” di Maurizio Costanzo. Opinionista fisso di “Domenica In”, raggiunge la notorietà anche con il programma “Io e Te”, una trasmissione piena d confronti e interviste svolte tra conduttore e ospiti in studio, e che punta tutta sull’emozionalità. In studio insieme a lui ci sono anche la comica Valeria Graci e Sandra Milo. (Continua a leggere dopo la foto)









Pierluigi Diaco è sposato con il giornalista Alessio Orsingher. Il 16 novembre del 2017 Alessio e Perluigi si sono detti ”sì”. La coppia ha scelto una chiesa sconsacrata per unirsi in matrimonio con pochi amici e parenti. A celebrare l’unione civile è stato il collega e amico storico di Diaco, Maurizio Costanzo. Mentre una dei testimoni è stata l’autrice televisiva Irene Ghergo. La cerimonia civile è stata seguita da un piccolo ricevimento rigorosamente per familiari e amici più intimi, mentre gli invitati hanno avuto il divieto assoluto di condividere scatti sui social. Pierluigi e Alessio si sono conosciuti nel 2015 ad una festa. (Continua a leggere dopo la foto)





Qualche mese prima delle nozze Pierluigi Diaco aveva parlato della sua situazione sentimentale, raccontando della convivenza col compagno: “Convivo con il mio compagno, Alessio. È la prima volta che ne parlo. Nei weekend, quando posso prendermi una pausa dal lavoro, andiamo al mare. Spesso al cinema. Abbiamo un bassotto molto simpatico, si chiama Ugo. Per molti anni, sono stato insicuro. Ho conosciuto la sicurezza quando l’ho incontrato. Alessio è una persona che mi sta affianco, non davanti. Tra i due, che sono colleghi, condividendo la professione giornalistica, sembra esserci tanto feeling. (Continua a leggere dopo la foto)





“Non credo nelle definizioni. – aveva detto – La sessualità è un dettaglio della personalità, non una patente d’identità. Non mi sono mai chiesto se ero etero, bisessuale o che altro. Ho sempre condiviso serenamente le mie storie con amici e familiari. Non sono stato sereno, semmai, dentro relazioni in cui la sessualità non si univa al sentimento. Poi, quando le due cose coincidono, è un momento: lo senti, è l’amore“. Pierluigi Diaco è alto un metro e settantasette centimetri per un peso di settantasei chili. È nato a Roma il 23 giugno del 1977, all’età di cinque anni è diventato orfano di padre e la mamma si è trovata a 39 anni a crescere tre figli.

