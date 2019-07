Andrea Camilleri si è spento mercoledì 17 luglio. Uno degli scrittori più amati aveva 93 anni e il mese scorso era stato ricoverato per un arresto cardiaco. Andrea Camilleri non era solo il papà di Montalbano, era uno di quegli scrittori che il pubblico amava in quanto personaggio. Andrea Camilleri scriveva sì, e tanto, ma faceva anche altro: interveniva sul sociale, per esempio. E cercava di far arrivare ai suoi lettori i concetti a cui teneva di più: la democrazia, l’uguaglianza e la dignità.

Tra i tanti personaggi dello spettacolo che gli hanno dedicato un pensiero nel giorno della sua morte, non poteva mancare luca Zingaretti, l'attore che, sul piccolo schermo, per anni, ha interpretato il ruolo del commissario Montalbano. Per Zingaretti, quella della morte di Camilleri è stata una notizia veramente orribile. "E alla fine mi hai spiazzato ancora una volta e ci hai lasciato. Nonostante le notizie sempre più tragiche, ho sperato fino all'ultimo che aprissi gli occhi e ci apostrofassi con una delle tue frasi, tutte da ascoltare, tutte da conservare" ha scritto su Instagram.









E ancora: "E invece è arrivato il momento di ricordare. Di cercare le parole per spiegare chi sarà per sempre per me Andrea Camilleri. Un Maestro prima di tutto, un uomo fedele al suo pensiero sempre leale, sempre dalla parte della verità che ha raccontato tutti noi e il nostro paese. Mancherai. È inevitabile, è doveroso. Per la tua statura artistica, culturale, intellettuale e soprattutto umana. Le tue parole resteranno sempre con la stessa semplicità e con l'immensa generosità e saggezza con cui le hai condivise, da mente libera e superba quale sei. Ma soprattutto mancherai a me perché in tutti questi anni meravigliosi in cui ho incrociato la mia vita con quella del commissario, mi sei stato amico".





U post pieno di emozione, di dolore, di cuore. Parole splendide, quelle che Luca Zingaretti ha dedicato al suo maestro: "Ho avuto la strana sensazione che bastasse un tuo tratto di penna a cambiare la mia vita (…). E ho imparato tantissimo. Il rispetto per le persone, tutte, per se stessi, e per le persone deboli. Perché il tuo commissario è così che la pensa. A volerti bene no. Quello già sapevo farlo dai tempi dell'accademia, quando non ci trattavi da allievi, ma piuttosto da colleghi".





Ho imparato che il valore delle persone non c’entra nulla con quello che guadagnano, con le posizioni che ricoprono, con i titoli che adornano il loro cognome: le persone si valutano per quello che sono. Adesso te ne vai e mi lasci con un senso incolmabile di vuoto, ma so che ogni volta che dirò, anche da solo, nella mia testa, “Montalbano sono!” dovunque te ne sia andato sorriderai sornione, magari fumandoti una sigaretta e facendomi l’occhiolino in segno di intesa, come l’ultima volta che ci siamo visti a Siracusa. Addio maestro e amico, la terra ti sia lieve!”.

