“Ringiovanita di 20 anni!”. Daria Bignardi, addio ai capelli brizzolati: il nuovo look

Daria Bignardi torna in televisione, con un look totalmente diverso. Sul Nove arriva il programma tv L’assedio, una delle principali novità della prossima stagione di Discovery Italia. “Star, personaggi emergenti, persone comuni ma protagoniste di grandi emblematiche storie danno vita nel dialogo con Daria al racconto del mondo di oggi”, spiegano da Discovery Italia in conferenza stampa a Milano.

Daria Bignardi: “Ho sempre raccontato la realtà. Quello che voglio capire lo so fare intervistando le persone, sono curiosa, mi piacciono le storie. Per me la diretta è fondamentale. Mi appassiona raccontare, mi sento soprattutto una autrice. Mi sento di nuovo a casa”. Dal 16 ottobre, sul Nove, partirà il suo programma in 16 puntate. “L’assedio è anche il mio, il mio assedio gioioso agli ospiti, io assedio e devi dirmi chi sei”, spiega Bignardi. (Continua a leggere dopo la foto)









È felice Daria di tornare in tv anche perché, come racconta al settimanale, le è stata data carta bianca e ha inoltre rimesso insieme la sua vecchia squadra di autori: “Sia io sia loro – racconta – in questi anni abbiamo fatto altre esperienze. Personalmente ho diretto una rete pubblica e ho scritto dei libri. Anche gli altri colleghi autori hanno lavorato in altri programmi. Siamo cresciuti e ci siamo ritrovati con una grande voglia di confrontarci e di divertirci. Le trasmissioni devono essere molto curate e noi siamo attentissimi a questo”. (Continua a leggere dopo la foto)





Un look rinnovato. Nella foto di presentazione Daria Bignardi sembra ringiovanita di 20 anni. Elegante e affascinate, il nuovo aspetto della giornalista è lontano anni luce quello ‘sfoggiato’ qualche anno fa e che aveva fatto discutere. Dopo diversi mesi dalle critiche Daria Bignardi era intervenuta per spiegare il brutto momento che stava passando. “Sono venuta a sapere di essere malata di tumore quando ho effettuato una mammografia di controllo appena finita l’ultima edizione delle Invasioni Barbariche“. (Continua a leggere dopo la foto)





Alle critiche non ha mai risposto, anzi. “Chiunque appare, specialmente oggi, è bersaglio di una tale massa di critiche che non bisogna esserne toccati davvero. In certi casi, le assicuro, mi dispiaceva per loro. Mi preoccupavo che rimanessero male se avessero saputo del cancro. Sono materna”, aveva confessato a Vanity Fair.

