Temptation Island vip, c’è la conferma: chi sarà la nuova conduttrice

Il lunedì ‘Temptation Island’ dilaga nel prime time estivo. Il reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, ha stravinto anche questa settimana con numeri che continuano a crescere. La quarta puntata (qui il riassunto) è stata seguita da 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share. Al secondo posto su Rai1 ‘Parigi a tutti i costi’, visto da 2.943.000 spettatori con il 14.1% di share, terzo piazzamento su Rai3 per ‘Before i go to sleep’ con 1.191.000 spettatori e il 5.5% di share.

Il format è un vero successo e anche molti volti della tv hanno commentato in diretta il programma. L’ex regina della Prova del Cuoco, a quanto pare, è fra i telespettatori che sono rimasti stregati dal reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Lo dimostra l’ultimo messaggio pubblicato su Twitter dalla Clerici che, come tanti altri fan, ha deciso di trascorrere il lunedì sera di fronte a Temptation Island. (Continua a leggere dopo la foto)









“Comunque Temptation Island è ipnotica” ha commentato la Clerici e immediatamente il suo tweet ha ricevuto una risposta da parte della redazione del programma. Fabio Pastrello, collaboratore della De Filippi e autore dello show, ha inviato ad Antonella una faccina con i cuoricini. Il gossip è subito volato: sarà lei la nuova conduttrice della versione ‘vip’ del programma? A quanto pare no. (Continua a leggere dopo la foto)





A svelare chi sarà la nuova conduttrice del reality show delle tentazioni è stata Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, capoprogetto di Temptation Island e Temptation Island Vip. “Simona Ventura lo scorso anno è stata bravissima, ha fatto un grande lavoro. Ci sarà Alessia? Non c’è l’ufficialità ma è probabile”, svela la Mennoia parlando di Temptation Island Vip. (Continua a leggere dopo la foto)





La biondissima Alessia Marcuzzi, con tutta probabilità, sarà al timone dello show. “Iniziamo le registrazioni a fine agosto, andrà in onda da fine settembre su Canale 5”, ha raccontato ancora Raffaella Mennoia. Non c’è ancora una data ufficiale per l’inizio di Temptation Island Vip 2019. E’ probabile però che, proprio come fu lo scorso anno, anche stavolta la trasmissione andrà in onda in autunno, tra settembre e ottobre.

“Li sentite i gemiti?”. Taylor Mega, la notte con Erica Piamonte: il video è da infarto