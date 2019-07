Grave lutto per il conduttore Alessandro Bonan: “Volevo ricordarla così”

Lutto gravissimo per Alessandro Bonan, conduttore di “Sky Calciomercato” e “Sky Calcio Show”. Nelle scorse ore Bonan ha dovuto dire addio alla madre, Giovanna Capecchi Bonan, rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto domenica scorsa, 14 luglio. Come ricostruisce La Nazione, la donna, 86 anni, stava attraversando una strada della località di Forte dei Marmi quando ha perso l’equilibrio in seguito al passaggio di un suv.

La dinamica è ancora al vaglio della polizia municipale, ma stando a quanto riporta il quotidiano toscano non è chiaro se la macchina abbia colpito o meno la madre del conduttore, che in ogni caso è caduta a terra a seguito del passaggio dell'auto. I soccorsi sono stati immediati: giunto sul posto il personale del 118, le condizioni della signora Giovanna sono apparse subito molto gravi. Anche il figlio si è precipitato, ma purtroppo non ce l'ha fatta: è morta a 86 anni.









La notizia della morte della madre del volto di Sky Sport si è subito diffusa a Pistoia, dove la famiglia Bonan è originaria. In molti si sono subito stretti ad Alessandro, al padre di lui Aldo e agli altri due figli, con messaggi di cordoglio e vicinanza. Come quella della Pistoiese: "La Us Pistoiese 1921 si unisce al generale cordoglio per il grave lutto che ha colpito per il giornalista pistoiese di Sky Sport Alessandro Bonan che, in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto in Versilia ha perso la madre Giovanna Capecchi. Il presidente Orazio Ferrari, a nome di tutti rivolge ad Alessandro ed alla sua famiglia vicinanza e affetto".





Anche lo stesso Bonan, nella notte, ha voluto lasciare sui social un pensiero per la madre. Il giornalista ha voluto affidare a Twitter l'ultimo saluto a mamma Giovanna, pubblicando una vecchia foto di famiglia con tutti i suoi fratelli e cogliendo l'occasione per ringraziare dell'affetto quanti gli sono vicini in questo momento doloroso. Il post è stato poi accompagnato da questa didascalia: "Volevo ricordarla così. Un grazie di cuore a chi ha avuto un bel pensiero per me".





Volevo ricordarla così. Un grazie di cuore a chi ha avuto un bel pensiero per me pic.twitter.com/1OdN0zW7z0 — Alessandro Bonan (@AleBonan) 15 luglio 2019



Alessandro Bonan, classe 1964, è uno dei volti più cari al pubblico di Sky Sport. Il suo programma più riuscito è certamente Sky Sport Speciale Calciomercato, nato anche grazie alla collaborazione stretta con il giornalista Gianluca Di Marzio. Ma Bonan, che in passato ha condotto anche Cielo che gol! con Simona Ventura, è stato, tra le altre cose, uno dei protagonisti del racconto dei Mondiali 2006 vinti dall’Italia e ha preso il posto di Ilaria d’Amico alla conduzione di Sky Calcio Show nella stagione 2018-2019.

