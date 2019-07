Vanessa Incontrada si dà all’hot: cosce all’aria e décolleté esplosivo

Vanessa Incontrada è una delle donne dello spettacolo più belle, preparate e genuine. È anche una senza filtri, che non ha paura di mostrarsi così com’è, né di offrire il fianco ai commenti dei soliti hater, quelli che negli ultimi anni l’hanno resa vittima di ‘body shaming’. Nel corso della diretta dei Seat Music Awards 2019, in onda su Rai1 i primi di giugno, la 40enne catalana è stata presa di mira da molti utenti che sul web hanno criticato ferocemente le sue rotondità.

“Altro che Vanessa Incontrada, ormai sei Vanessa Ingrassada! Mettiti a dieta!”, “Ma che fai fatto, sei una palla!”. Non sono mancati però anche i commenti a sostegno della conduttrice che, ieri, era affiancata da Carlo Conti alla guida del programma musicale. “Vanessa sei l’orgoglio delle donne curvy!”, si legge tra i commenti. (Continua a leggere dopo la foto)









In difesa della bella spagnola anche la modella curvy Elisa D’Ospina: ”In preda al delirio della bella musica italiana mi sono persa i soliti idioti che hanno da ridire sul fisico di Vanessa Incontrada. Una polemica sterile che ogni anno si riaccende sottolineando la vostra deficienza ed esaltando la sua bellezza”, ha scritto su Twitter l’opinionista del programma tv Detto Fatto.

Lentiggini, occhi da bimba ed espressione sorridente: “È tutto li dentro… il peso della valigia Besitos Amigos”, scrive la bella Vanessa per accompagnare una foto che la ritrae in procinto di partire per le vacanze. (Continua a leggere dopo la foto)





Il suo aspetto è cambiato nel tempo, vero, ma una cosa è certa, nel corso degli anni ha preso qualche chilo anche se ultimamente il suo fisico si è sgonfiato. La Incontrada è e resta una delle presentatrici e attrici più amate e proprio la foto pubblicata su Instagram lo dimostra. Tanti, tantissimi, i commenti e i complimenti arrivati all’indirizzo della conduttrice. La bella 40enne scatta un selfie dall’alto e si mostra in tutta la sua bellezza. Vanessa indossa un micro gonnellino giallo che le scopre le cosce e una maglia nera molto scollata che, inevitabilmente, lascia intravedere il seno. (Continua a leggere dopo la foto)





“Quando sei dolce sei simpatica mi piacerebbe conoscerti di persona un bacione”, si legge tra i commenti. “Buongiorno Vane, sei la semplicità fatta persona… Ti auguro una Buona giornata”. E ancora: “Comunque in ogni posto, in ogni luogo tu ti possa trovare , il tuo viso così solare fa stare bene!!!”, “Bellissimaaaa”. “Buongiorno Vane! Oggi cambio di set? Buone riprese. @vanessa_incontrada”. La conduttrice e attrice sta infatti girando la fiction ‘Angela’ che andrà in onda su Rai 1 tra l’autunno del 2019 e gli inizi del 2020.

