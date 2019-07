“Fai schifo, mettiti a dieta”. Vergogna contro Jefeo di Amici: ‘linciato’ in pubblico

Jefeo è uno degli ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Il ‘trapper’ è stato recentemente ospite di Max Brigante a cui ha rilasciato un’intervista per 105 Mi Casa. Ha detto che questi primi mesi al di fuori della scuola più famosa della tv rappresentano per lui un “bellissimo periodo e bellissime emozioni, sono molto forti. Per me è tutto nuovo”. E sull’esperienza al talent show ha aggiunto che “Quando entri là dentro cerchi di immaginarti come potrebbe essere, poi ti ritrovi, invece, in un mondo nuovo, che non conosci. Io sono entrato pensando di essere formato e invece assolutamente no”.

Il suo nuovo album “è una mia raccolta – spiega sempre a Brigante -, volevo mettere la mia visione di determinate cose, come un ragazzino di 18 anni vede la vita. Sono emozioni e pensieri della mia vita, un’anteprima del mio vero primo disco”. (Continua dopo la foto)









Ma nelle ultime ore si parla molto del cantante per gli insulti ricevuti sotto al suo ultimo post su Instagram. Jefeo, come molti degli altri ex concorrenti di Amici, si tiene in contatto con i suoi fan sui social ma il suo challenge sulle note di Videogame non è piaciuto per nulla. Certo, qualcuno ha apprezzato la sua “creatività” e “sensualità”, ma la maggior parte dei fan gli ha consigliato di concentrarsi esclusivamente sulla musica. (Continua dopo la foto)





Il ballo, a detta di molti follower, non è proprio il suo forte. Ma tanti non si sono limitati a far notare a Jefeo questo loro pensiero e in modo carino. Come spesso accade c’è chi è andato davvero sul pesante, con una pioggia di insulti gratuiti lasciati sotto al video in cui il cantante balla con una ragazza che, in ogni caso, ha totalizzato oltre 100mila visualizzazioni. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Ecco la nostra #GAMECHALLENGE ora tocca a voi.. fate il panico 😂❤️ Un post condiviso da JEFEO (@thejefeo) in data: 15 Lug 2019 alle ore 9:54 PDT



“Ecco la nostra #Gamechallenge. Ora tocca a voi… Fate il panico”, ha scritto Jefeo. E sì, si è proprio scatenato “il panico” sotto, ma in un altri senso. “Più guardo quel movimento del bacino più scoppio a ridere. Come ti vengono in mente? Mi sto sentendo male”, si legge. E poi: “Che schifo! Spero tu stia scherzando”; “Mettiti a dieta!”; “Questo movimento del bacino è veramente inguardabile”; “Ah, ma sei incinto?”; “Che trash! Piango”.

