Jessica è stata sin qui una delle grandi protagoniste di questa edizione di Temptation Island. È entrata nel programma di canale 5 per capire se dopo aver annullato il matrimonio con il fidanzato Andrea il loro sentimento fosse ancora vivo. All’inizio di Temptation Island la ragazza è stata ricoperta di insulti a causa dei suoi comportamenti con il tentatore Alessandro.

Trascorsi solo pochissimi giorni nel villaggio, infatti, la ragazza ha svelato al tentatore e agli altri compagni d’avventura, dei dettagli molto intimi e privati riguardanti il suo fidanzato. La quarta puntata di Temptation Island 2019 ha visto Jessica e Andrea dirsi addio. Ma la vera sorpresa della puntata è stata proprio la fidanzata, che di fronte ai filmati che la immortalavano in atteggiamenti intimi con il single Alessandro, non ha potuto fare a meno di sorridere. (Continua a leggere dopo la foto)









Ad accusarla di avere un atteggiamento sbagliato di fronte alla faccenda, è stato proprio il suo fidanzato, al quale la Battistello ha riservato una più che eloquente giustificazione.

“Sorrido perché sono cose che mi hanno fatto stare bene come non succedeva da tantissimo – ha non posso farmene una colpa, è facile giudicare adesso, in questi giorni […] ma sono felice”, ha spiegato la ragazza durante il falò di confronto con il fidanzato Andrea, stanco del suo comportamento e della vicinanza con il tentatore napoletano. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ho ritrovato la felicità per me, la felicità che mi mancava”, ha spiegato la fidanzata, che ha messo in evidenza una serie di situazioni spiacevoli in merito alla crisi della sua coppia: “Dovevi sempre rinfacciarmi il fatto che abitavamo in casa tua e non nostra, nei momenti di debolezza tiravi fuori questa cosa. Cosa non ha capito di me? Niente – ha aggiunto Jessica – non ha mai capito niente. Io non ho mai tradito nessuno in vita mia”. (Continua a leggere dopo la foto)





Alla fine Andrea e Jessica si sono lasciati e lei è uscita con il tentatore Alessandro. A poche ore dalla messa in onda del programma il web si è posto una sola domanda. I due stanno insieme? I due hanno firmato con la produzione del programma un accordo di riservatezza ed al momento non è trapelato niente, l’unico indizio che abbiamo è che Alessandro segue Jessica su Instagram, ma quest’ultima non ricambia. Per ora i diretti interessati continuano a rimanere in silenzio, ma fra qualche puntata scopriremo di certo come sarà andata a finire.

“Mai successo a Temptation”. Jessica lascia Andrea. Poi chiama il tentatore e finisce così