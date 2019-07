Barbara D’Urso non è solo la regina di Mediaset, ma anche di Instagram. Nell’ultima stagione televisiva, che è stata particolarmente impegnativa, la conduttrice ha trascorso la maggior parte delle ore in diretta presentando Pomeriggio Cinque, Domenica Live, il Grande Fratello e Live – Non è la D’Urso, programma rivelazione dell’anno visti gli ottimi ascolti. Ora che le sue trasmissioni sono in pausa, anche per Carmelita è arrivato il momento di godersi il meritato relax.

Per poco, però, come ci tiene a sottolineare nelle ultime ‘cartoline social’ delle sue vacanze. Vacanze-lampo. Dopo Capri, dove ha lasciato di stucco i fan con look da mare all’insegna della sensualità, in questi giorni Barbara D’Urso ha raggiunto la sua amata casa in campagna, quella dove si rifugia ogni volta che ha bisogno di un po’ di relax. Ma non solo riposo e bagni di sole. (Continua dopo le foto)









Barbara si dà da fare anche in campagna, con l’orto e il giardinaggio. Su Instagram, dove è seguitissima, ha mostrato un video in cui si prende cura dell’orto, raccogliendo i pomodori. “Ma quanto sono orgogliosa del mio orticello?!? – ha scritto la conduttrice -. E con i miei pomodorini stasera spaghetto! #orticello #ilmioorgoglio #pomodoriebasilico #vaiconlospaghetto”. Inutile dire che il filmato ha fatto boom di visualizzazioni e messaggi, ma mai come la foto condivisa poco prima. (Continua dopo le foto)





Sempre dalla sua casa in campagna, ecco una Carmelita super sexy e un po’ anni Ottanta. Nello scatto, la conduttrice si lascia immortalare sull’altalena: capelli cotonati, shorts di pelle a vita alta e camicetta bianca annodata in vita con scollatura da capogiro che lascia poco all’immaginazione! Impossibile non notare il décolleté esplosivo, ma anche le gambe e il vitino sottile. (Continua dopo foto e post)







“Mare, montagna, campagna, città, ovunque voi siate, io vi penso e vi auguro di passare una meravigliosa domenica”, scrive Barbara, che in posa da vera diva è una bomba sexy e la reazione dei fan (su Instagram ne conta più di 2 milioni) non è tardata ad arrivare, tra commenti negativi e positivi. Tante le critiche di chi giudica la foto “esagerata” e “tutta ritoccata”, chi si chiede se “a 60 anni è normale”. Ma lo scatto ha raccolto anche moltissimi complimenti sul suo “fisico perfetto” e la sua sensualità.

