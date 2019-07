Non si vede da tempo sul piccolo schermo, ma Gabriele Greco è sicuramente ben impresso nella mente di chi seguiva “Vivere” e “Centovetrine”, due delle soap opera Mediaset più seguite e amate. Per anni Greco è stato tra i protagonisti. Nella soap ambientata sul lago di Como, interpretava Luca Canale, rampollo di una ricca famiglia, fra amori e intrighi. Poi sono arrivate altre serie di successo come “Squadra Antimafia”, “Capri “e “Provaci Ancora Prof”.

Dopo aver raggiunto la fama, Gabriele Greco ha deciso di dedicarsi al cinema, la sua grande passione, e al teatro. Ha realizzato numerosi progetti, ricostruisce il sito Di Lei, fra cui un film, arrivato a Cannes, dedicato al problema della xylella che infesta gli alberi di ulivo in Puglia. Ancora: Greco ha vestito i panni di Sandro Pertini in un nuovo film che vedremo presto al cinema. (Continua dopo la foto)









E su Instagram, a proposito di questo nuovo film diretto da Giambattista Assanti e prodotto da Paolo Rossi per la Genoma films l’attore che da un po’ è sparito dalla tv ha detto che “Interpretare Sandro Pertini è stata una grande responsabilità… Ne ho appreso eleganza d’animo, forza, determinazione, coraggio ma soprattutto… la profonda umanità di chi ha lottato per la nostra libertà!”. (Continua dopo la foto)





Ma lavoro a parte, per quanto riguarda la vita sentimentale dell’attore messinese classe 1976 c’è una bellissima notizia: sta per diventare papà. È sposato dal 2016 con Alessandra Mammolo, che è stata la sua fidanzata per ben 12 anni. Le nozze si sono tenute con rito civile vicino Lecce: “In abito da sposa Alessandra mi ha letteralmente stregato – ha raccontato a Diva e Donna -, non riuscivo a toglierle gli occhi di dosso. Mi sono rilassato solo quando siamo entrati nell’agrumeto dove era servita la cena e quando abbiamo aperto le danze”. (Continua dopo foto e post)







Ora, qualche anno dopo il matrimonio, sta per arrivare un figlio come annunciato dallo stesso Greco a mezzo Instagram. La moglie Alessandra è incinta di cinque mesi e lui non vede l’ora di diventare papà. “Nuovi progetti, grandi attese”, ha scritto commentando una foto in cui abbraccia la donna della sua vita in riva al mare. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai fan, che non hanno mai dimenticato l’attore di Vivere e Centovetrine, tanto che il post ha fatto da subito boom di like e commenti.

