Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. Sui social le commoventi parole della moglie

Sinisa Mihajlovic torna a parlare a distanza di due giorni dall’annuncio della sua malattia. Tifosi, calciatori e società calcistiche hanno fatto sentire la propria vicinanza al tecnico serbo, che con una lettera sulla Gazzetta dello Sport ci tiene a ringraziare per la carica ricevuta. “Grazie, grazie, grazie. Mi avete commosso. Ho finito le lacrime, ora sono pronto a combattere. Ci rivediamo presto”.

"Accanto a me ho scoperto di avere un sostegno enorme. In questi giorni ho ricevuto un mare di affetto, solidarietà ed energia positiva che mi ha dato una incredibile, ulteriore, carica e la certezza che vincerò questa battaglia contro la leucemia. Ho ricevuto migliaia di messaggi. Vi assicuro che li ho letti tutti, uno dopo l'altro: ognuno ha rappresentato per me una carezza, un abbraccio e ha toccato il mio cuore".









Di messaggi di affetto e vicinanza ne sono arrivati una valanga in pochissime ore. E' così che non poteva mancare il ringraziamento di Arianna Rapaccioni Mihajlovic, moglie di Sinisa. "Di Forza ne abbiamo tanta, ma con il vostro Amore siamo imbattibili. Grazie a tutti", il post di Arianna su Instagram con una foto insieme al marito, che ha riaperto la porta a un'infinità di commenti.





"Dicono che Dio dia le battaglie più difficili ai soldati migliori. Anche se non rispondo, vi leggo tutti e vi ringrazio di cuore. Noi siamo la famiglia Mihajlovic, non lottare non è nel nostro DNA!". Così Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa Mihajlovic, l'allenatore del Bologna che oggi in conferenza stampa ha annunciato di avere la leucemia. A farle eco anche la sorella Virginia, che con lei ha condiviso l'esperienza all'Isola dei Famosi che ha definito il papà un «Guerriero». Viktorija e Virginia sono due dei cinque figli di Mihajlovic, gli altri sono, Miroslav, Dushan e Nicholas.





Durante la loro esperienza nel reality l’allenatore serbo mostrò un lato tenero da molti poco conosciuto con un videomessaggo commoso alle due figlie, trasmesso durante la diretta della quarta puntata. «Ciao ragazze mie, non perdete mai il sorriso, dite sempre quello che pensate in faccia, guardate tutti dritto negli occhi. Nei momenti di difficoltà tirate fuori il carattere che avete. Non vi dimenticate mai che siete delle Mihajlovic», disse alle sue ragazze.