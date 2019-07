Si sa, con la popolarità arrivano anche e indubbiamente anche gli haters. È una questione di numeri, in pratica: ogni tanti follower c’è sempre qualche testa calda che cerca sempre e in tutti i modi di schernire il personaggio di turno. Questa volta è toccato allo zio della televisione italiana: Gerry Scotti. Forte dall’incredibilità popolarità generata dal super campione Nicolò Scalfi a Caduta Libera, ha canalizzato a sé non poche critiche incostruttive.

Oramai infatti (e purtroppo), Gerry viene preso di mira in continuazione dagli haters, che sul web lo definiscono “panzone”. Ad essere vessato anche l’ex concorrente Nicolò Scalfi, che ha lasciato Caduta Libera già da diversi giorni. In tanti sono dispiaciuti di non vedere più lo studente universitario, mentre altrettanti hanno festeggiato nel non vederlo più. Ma se “il nano malefico – come lo definiscono sui social – è sparito”, “il panzone purtroppo non sparisce” scrive un altro odiatore di professione. (Continua dopo la foto)









Dopo l’eliminazione del campione apparso sullo schermo per la bellezza di 87 puntate, alcuni utenti hanno accusato il conduttore di non aiutare i nuovi concorrenti dando gli stessi suggerimenti che Gerry avrebbe invece dato al 20enne bresciano. Scalfi ha vinto la notevole cifra di 700mila euro ed è del tutto normale che tra concorrente e conduttore si fosse instaurato un rapporto di affetto, documentato dal fatto che quando lo studente universitario ha lasciato lo studio, a Gerry Scotti sono spuntate le lacrime. (Continua dopo la foto)





Ma quelle degli haters sembrano delle offese gratuite, forse rivolte dall’invidia. Nel frattempo si scopre che il giovane Nicolò tornerà presto in televisione. Il giovanotto di Brescia infatti prenderà parte al torneo dei campioni del programma, dove dovrà vedersela con i migliori di tutta la stagione, e non è detto che qualcuno non accolga il suo appello per partecipare all’Isola dei Famosi. Di certo la sua verve lo premierebbe. (Continua dopo la foto)







Considerando che le ultime edizioni del programma sono state un fiasco, lui potrebbe essere un jolly interessante. Intanto, al Giornale di Brescia, racconta di amare molto la musica, in particolare il rap. Infine, si ricorda che Scalfi nel corso della sua parabola al quiz di Gerry Scotti ha vinto per la bellezza di 88 puntate consecutive intascando un montepremi complessivo di 651mila euro. Chissà cosa diranno adesso gli haters.

