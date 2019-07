A Temptation Island sta succedendo davvero di tutto e la domanda sorge spontanea: rimarrà almeno una coppia originale? Scherzi a parte, questa edizione sembra mettere a dura prova tutti i partecipanti. Stando alle anticipazioni dei canali social del programma, domani la puntata potrebbe segnare una svolta non soltanto nel rapporto tra Andrea e Jessica, ma anche in quello tra Massimo e Ilaria. I primi due si confronteranno in un falò, mentre un video mostra Ilaria Teolis che ricopre di insulti il compagno. “Questo pezzo di m…., sto str… Che rimango a fare qua? Non lo voglio più… Non lo voglio più”, sono le parole urlate in preda all’ira dalla ragazza dopo aver visto un filmato del fidanzato.

Le indiscrezioni, inoltre, parlano di una rottura tra i due una volta finito il programma. Ma non è finita perché Massimo Colantoni ha espresso più volte il desiderio di vivere l’esperienza del villaggio in maniera leggera e spensierata e – dopo essersi legato in un primo momento alla single Federica Lepanto – ha instaurato un rapporto ambiguo con la tentatrice Elena. Ilaria ha reagito consolandosi tra le braccia di Javier. (Continua dopo la foto)









Ma non è andata bene: infatti il flirt della fidanzata ha mandato Massimo in escandescenza, ma sembra che i limiti da entrambe le parti siano stati superati. Nel frattempo, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco sono stati la prima coppia ad aver abbandonato il villaggio. Non è finita bene e a una settimana dall’ultima puntata di Temptation, dunque dalla rottura avvenuta dopo ben 13 anni d’amore per un bacio di lui con la tentatrice Sonia, lei fa un primo bilancio dell’esperienza al reality. (Continua dopo la foto)





“Non posso negare che tutto ciò che è accaduto all’interno del villaggio e durante l’ultimo falò mi abbia sconvolta – racconta a Uomini e Donne Magazine – soprattutto perché ho avuto modo di vedere un lato di Arcangelo che, purtroppo, in 13 anni non avevo mai conosciuto”. (Continua dopo la foto)







“Ho lasciato il villaggio scossa, provata e soprattutto delusa, ma con la consapevolezza che accanto a me non voglio una persona che non mi rispetti”. “In questo momento, però, non sto bene. (…) Sono scossa e provata. Mi sono chiesta come si fa a cancellare metà della propria esistenza e affrontare la vita senza di lui, che per me era tutto”. Ne vedremo delle belle.

