Costanza Caracciolo pubblica su Instagram una dedica a Bobo Vieri, che ha da poco compiuto 46 anni. L’ex calciatore e la showgirl hanno avuto lo scorso novembre la loro prima figlia, Stella, e Caracciolo è entusiasta del padre e marito che ha affianco. La coppia si trova a Jesoloper la terza edizione della “Bobo Summer Cup“, evento di beneficienza a favore dell’associazione Heal.

In occasione del 46esimo compleanno del suo compagno e padre di suo figlio, l’ex velina ha messo insieme i suoi pensieri su di lui, una persona che molti giudicano come “frivolo” solo per il suo essere giocoso, ma che in pochi conoscono davvero. Dietro la sua corazza c’è un grande cuore e tanto basta per far innamorare quelli che gli sono accanto e che riescono a conoscerlo davvero. (Continua a leggere dopo la foto)









“Molte persone non ti conoscono e a volte si basano solo sul tuo lato giocoso e frivolo che spesso mostri, altre non ti sopportano proprio, ma alla maggior parte Regali gioia e sorrisi quotidianamente, e poi diciamolo pure, quando decidi di far brillare qualcuno o qualcosa, ci riesci in modo incredibile“. (Continua a leggere dopo la foto)





“Come tutti hai “qualche difetto”, e chi ti conosce, sa bene di cosa parlo, starti accanto non è poi così facile, maaaaa non potevo avere di meglio accanto, uomo e oggi padre dolce e premuroso“. Al grido di “caro amore mio”, l’ex velina mette in chiaro che lei è davvero orgogliosa di lui, della persona che è e di come si fa in quattro per tutti ed è convinta che sarà un ottimo esempio per la loro bambina. (Continua a leggere dopo la foto)

Milano, Costanza Caracciolo a pranzo insieme alla piccola Stella

Costanza Caracciolo, la fidanzata di Bobo Vieri, è diventata mamma della piccola STELLA da poco meno di 2 mesi.

Eccole oggi insieme mentre escono dal ristorante ” Il Salumaio di Montenapoleone” dove hanno pranzato insieme ad una loro amica anch’essa diventata mamma da pochissimo.

Poi una lunga passeggiata per le vie del centro fino a raggiungere casa.

“Sei un esempio Chris, per tutti, e mi dispiace che non tutti possono avere la fortuna di conoscere davvero l’uomo che sei, ma, una cosa è certa, tua figlia sarà molto orgogliosa del padre che ha, per quello che hai fatto, che fai e che sono sicura farai ancora, perché chi ti ferma a te??? (Niente e nessuno) Ti auguro il meglio, sempre! Tua #cocopops #loveyou“. Ps: agli invidiosi e alle invidiose hiiiii ohhhh ‘’.